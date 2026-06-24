Alemania cancelaría la construcción de grandes buques de guerra y hunde hasta un 16% a Rheinmetall

Archivo - FILED - 23 February 2026, Bavaria, Nuremberg: The logo of the Rheinmetall armaments group is seen on a vehicle at the company's stand at the Enforce Tac trade fair for security and defense. Photo: Daniel Karmann/dpa - Daniel Karmann/dpa - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno alemán cancelará un proyecto multimillonario para construir seis fragatas F126, el mayor buque de guerra encargado por la Armada alemana desde la Segunda Guerra Mundial, según informa el diario 'Financial Times' y adelantó 'Der Spiegel', lo que provocaba un desplome de hasta el 16% en la cotización de Rheinmetall en la apertura de la Bolsa de Fráncfort.

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, y otros altos funcionarios habrían informado ayer a representantes de la industria y a diputados de alto rango sobre su intención de abandonar los planes para construir seis fragatas F126, según indicaron al diario británico dos fuentes conocedoras del asunto.

En este sentido, las fuentes añadieron que Berlín tendría previsto, en su lugar, comprar ocho fragatas Meko A-200, de menor tamaño.

La cancelación supondría un duro golpe para Rheinmetall, que esperaba convertirse en el contratista principal del programa de fragatas F126 en un contrato de 12.800 millones de euros.

El astillero neerlandés Damen Naval se adjudicó inicialmente un contrato con el Gobierno alemán para la construcción de cuatro fragatas F126, que posteriormente se amplió para incluir dos buques adicionales, aunque, ante las tensiones entre las partes, se acordó iniciar un proceso para relevar al grupo neerlandés como contratista principal y transferirlo a Rheinmetall.

Además del desplome de las acciones de Rheinmetall, que llegó a ser de hasta el 16%, otros valores relacionados con la defensa también registraban fuertes descensos tras la apertura europea, incluyendo la alemana Hensoldt (-6,2%), la italiana Leonardo (-4,6%) y la francesa Thales (-2,8%).