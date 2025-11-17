Alphabet apunta a una subida en Bolsa del 3% tras aflorar Warren Buffett una participación de 4.251 millones

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de la multinacional estadounidense Alphabet suben este lunes más de un 3% en la cotización preapertura después de que Berkshire Hathaway, fondo dirigido por Warren Buffett, haya aflorado una participación en la tecnológica valorada en 4.930 millones de dólares (4.251 millones de euros).

Los títulos de Alphabet apuntan a una revalorización del 3,77% después de que abra la Bolsa en Estados Unidos. En el último año, lleva acumulada una subida del 59,28% coincidente con el 'boom' de la inteligencia artificial (IA).

Según se desprende de un documento bursátil publicado el viernes pasado, la matriz de Google poseía 17,85 millones de acciones a fecha 30 de septiembre. Así, Alphabet se ha convertido en la décima mayor participación de Bershire Hathaway.

La firma de Buffett, que en breve será reemplazado por Greg Abel, ha reducido su posición en Apple tras rebajarla desde 280 millones de acciones a 238,2 millones. El capital social controlado equivale a unos 60.700 millones de dólares (52.345 millones de euros). Apple se encamina a una caída del 0,95% en Bolsa.