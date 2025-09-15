Alphabet supera los 3 billones de dólares de capitalización y se une al Olimpo bursátil de Nvidia o Apple

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cotización bursátil de Alphabet, matriz de Google, ha alcanzado este lunes por primera vez los 3 billones de dólares (2,551 billones de euros) aupada por el 'boom' del inteligencia artificial (IA) y el reciente fallo judicial que evitará que la multinacional tenga que deshacerse de su buscador Chrome.

De esta forma, tanto las acciones de clase A como C de la tecnológica estadounidense han llegado a escalar hasta máximos históricos de más de 252 dólares (214,27 euros) que han propulsado el valor de mercado de Alphabet a niveles solo superados antes por Nvidia, Microsoft y Apple.

Sobre las 18.30 hora peninsular española, los títulos A se movían en los 249,33 dólares (212 euros), un 3,54% más, y los de tipo C en los 249,53 dólares (212,17 euros), un 3,38% más.

El pasado 3 de septiembre un tribunal federal de Estados Unidos determinó que Alphabet no tendría finalmente que vender Chrome en el marco de las medidas contempladas en el caso antimonopolio abierto contra la compañía.

El fallo judicial constató que Alphabet, en efecto, sí mantuvo un monopolio dentro del mercado de búsquedas por internet. Así, prohibió a Google cerrar contratos exclusivos de distribución y exigió que compartiera datos del buscador con sus competidores.

No obstante, no estará obligada a dejar de pagar a Apple o Samsung por preinstalar productos de Google. Tampoco tendrá que desinvertir de activos clave ni quedará excluida del mercado de búsquedas durante cinco años, tal y como reclamaba la Fiscalía.