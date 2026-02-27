Amadeus lanza nuevo programa de recompra de acciones por un importe máximo de 500 millones

Archivo - Sede de Amadeus en Madrid. - AMADEUS - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Amadeus, en sesión celebrada este jueves, aprobó un nuevo programa de recompra de acciones por un importe máximo de 500 millones de euros y un límite de 15,6 millones de acciones, representativas del 3,468% del capital social actual de la firma.

Tal y como destaca el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la finalidad de reducir el capital social mediante la amortización de las acciones, previo acuerdo de la junta general ordinaria de accionistas que se celebre con posterioridad a la finalización del programa.

Los términos y condiciones del programa se comunicarán mediante "otra información relevante" tan pronto se nombre a la entidad agente que vaya a actuar por cuenta de Amadeus para la ejecución de dicho programa.

Este mismo año, el pasado 27 de enero, Amadeus alcanzó la inversión máxima en el marco de su último programa de recompra de acciones, por el que adquirió 1,64 millones de acciones, representativas del 0,364% del capital social,, por un importe total de 95,7 millones de euros.

Además, también destaca que completó un programa de recompra de acciones por valor de 1.300 millones de euros en el cuarto trimestre 2025, al adquirir 18,9 millones de acciones, un 4,20% del capital social.