Amadeus reparte un dividendo de 0,53 euros por acción este viernes

Archivo - Fachada de la sede de Amadeus en el edificio Herre, a 2 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La firma tecnológica Amadeus reparte un dividendo de 0,53 euros brutos por acción con cargo a los resultados de 2025 para este viernes, 16 de enero.

El consejo de administración ratificó el pasado diciembre la política actual de dividendos para el ejercicio 2025 y que consiste en una propuesta de reparto ('pay-out') de entre un 40% a 50% del beneficio consolidado del ejercicio.

En concreto, propone fijar el dividendo correspondiente al ejercicio 2025 en un importe equivalente al 50% --porcentaje máximo dentro del rango aprobado--.

La compañía española ganó 1.088,2 millones de euros entre enero y septiembre, cifra un 10,1% superior a los 988,3 millones de euros del mismo periodo del año anterior, impulsado por los sólidos resultados de sus segmentos de actividad.

"Nuestra relevancia en el mercado aumentó con la incorporación de nuevos clientes en todas nuestras líneas de negocio, incluyendo para nuestro sistema central de reservas en Hoteles", destacó el consejero delegado de Amadeus, Luis Maroto, en un comunicado, resaltando que la firma inicia el último trimestre del año con la confianza de que cumpliremos sus perspectivas para 2025, que se mantienen sin cambios.