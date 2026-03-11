Amancio Ortega recibirá este año 3.234 millones en dividendos de Inditex, que eleva un 4,1% la retribución

Archivo - Amancio Ortega, fundador de Inditex. - REMITIDA / HANDOUT POR ARCHIVO

El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, ingresará este año 3.234 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía, por encima de los 3.104 millones de euros que percibió por este concepto el año pasado.

En total, la compañía retribuirá este año a sus accionistas con más de 5.454 millones de euros, tras elevar un 4,1% el dividendo, hasta 1,75 euros por acción.

Tras anunciar un beneficio récord de 6.220 millones de euros en 2025, un 6% más, el consejo de administración propondrá a la junta general de accionistas un dividendo de 1,75 euros por acción, compuesto por un dividendo ordinario de 1,20 euros y un dividendo extraordinario de 0,55 euros por acción.

El dividendo se abonará en dos pagos iguales: el 4 mayo de 2026 un pago de 0,875 euros por acción, correspondiente al dividendo ordinario, y el 2 noviembre de 2026 otro pago de 0,875 euros por acción (0,325 euros ordinario más 0,550 euros extraordinario).

La política de dividendos de Inditex se compone de un 'payout' ordinario del 60% del beneficio y la distribución adicional de dividendos extraordinarios.

El fundador de Inditex, que controla el 59,294% de la compañía, equivalente a un paquete de 1.848 millones de acciones, invierte parte de los dividendos que recibe de Inditex en el sector inmobiliario.

Por su parte, su hija Sandra Ortega, que posee el 5,053% de la firma gallega (157,48 millones de acciones), cobrará este año más de 275 millones en dividendos de Inditex, frente a los 264 millones de euros que percibió el año anterior.

Inditex registró un beneficio neto récord de 6.220 millones de euros en su ejercicio fiscal 2025-2026 (desde el 1 de febrero de 2025 al 31 de enero de 2026), el cuarto de Marta Ortega al frente de la presidencia, lo que supone un incremento del 6% respecto al año anterior, según ha informado la compañía.

Las ventas alcanzaron los 39.864 millones de euros, un 3,2% más sobre 2024, con una evolución "muy satisfactoria" tanto en tienda como 'online', positiva en todos los formatos y, a tipo de cambio constante, en todas las zonas geográficas. Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 7%, mientras que las ventas 'online' crecieron un 4,8%, alcanzando los 10.656 millones de euros.

De esta forma, la compañía vuelve a lograr resultados récord, en línea con el consenso de analistas, aunque más moderados en su ritmo de crecimiento. El grupo ha subrayado que ha logrado dicho beneficio sobre la base del "sólido" crecimiento de los últimos años.

"Estos resultados reflejan la capacidad de nuestros equipos para honrar la confianza que millones de clientes depositan cada día en nuestros ocho formatos comerciales. Conectar con ellos, entender sus deseos y ofrecer el mejor producto y una experiencia diferencial es la base que sustenta nuestra expectativa de crecimiento a largo plazo", ha destacado el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras.