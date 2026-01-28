Amazon asegura que el despido de 16.000 empleados tendrá un "efecto mínimo" en sus operaciones en Europa

Archivo - Sede de Amazon en Munich (Alemania). - Peter Kneffel/dpa - Archivo

BRUSELAS 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente encargado de asuntos legales de Amazon, David Zapolsky, ha asegurado ante eurodiputados en Bruselas que el plan para despedir a otros 16.000 empleados de la compañía tendrá un "efecto mínimo" en las operaciones de la plataforma en Europa.

"Se trata de recortes de personal corporativo y tendrán un impacto mínimo en nuestras operaciones de campo en Europa", ha expresado el alto directivo, quien ha informado -sin esperar a ser preguntado por ello- del plan de recortes que afectarán a empleados "a nivel mundial", segundo del que Amazon informa en meses.

En este contexto, Zapolsky ha asegurado que llevar a cabo despidos "siempre son decisiones difíciles" porque "afectan a personas reales y a sus familias", por lo que la compañía "no se lo toma a la ligera".

"Nos comprometemos a apoyar a los empleados afectados durante esta transición con indemnizaciones, servicios de desarrollo profesional y otros beneficios que, en muchos casos, superan con creces nuestra obligación legal de ofrecer", ha defendido el vicepresidenta del gigante tecnológico estadounidense.

Zapolsky se ha expresado así durante una comparecencia ante la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo, que en esta ocasión ha dedicado parte de su sesión a discutir con directivos de Amazon y sindicatos sobre las condiciones de trabajo en la plataforma.