América Latina aterriza en Madrid Fusión con Río de Janeiro como ciudad internacional invitada

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Argentina, Perú, México y Río de Janeiro como Ciudad Internacional Invitada aterrizarán en la 24ª edición de Madrid Fusión Alimentos de España, que se celebrará del 26 al 28 de enero en Ifema Madrid, en la que será el año más internacional de su historia y la más experiencial para el comensal.

Argentina contará en Madrid Fusión con la representación del chef bahiense Dante Liporace, quien trabajó en restaurantes de Italia y España hasta lograr en 2007 su ingreso al mítico El Bulli, liderado por Ferran Adrià, famoso por revolucionar la gastronomía mundial con su cocina de vanguardia y técnicas innovadoras.

Liporace dará una conferencia en el escenario principal de la muestra acerca de los orígenes de la gastronomía argentina hasta la actualidad.

Por su parte, los chefs nacionales María Florencia Rodríguez, Matías Gutiérrez, Gunther Moros, Luciano Nanni, Patricio Negro y Alejandra Repetto cocinarán en el pabellón argentino comidas típicas de distintas regiones del país para la degustación del público. Estos chefs no solo representarán territorios, sino ecosistemas culinarios únicos, capaces de transformar productos en relatos de pertenencia y vanguardia.

A su vez, la presencia en Madrid de chefs Embajadores Marca País Argentina -entre ellos Javier Brichetto, Carito Lourenço, Germán Carrizo y Gabriela Tassile- consolida al país como un nodo gastronómico de diálogo intercontinental, donde la cocina es identidad, pero también cultura, desarrollo productivo y puente hacia nuevas formas de crear, compartir y proyectar el sabor del país más austral del mundo.

Por otra parte, Diego Cabrera, considerado uno de los bartenders más influyentes a nivel mundial y un referente en la escena mixológica internacional con sus bares "Salmón Gurú" y "Viva Madrid", presentará "La nueva coctelería argentina: tendencias, identidad e innovación".

Además, Maximiliano Pérez, sommelier jefe de El Mercado -el restaurante del Hotel Faena, de Buenos Aires- guiará una cata de vinos del llamado "Cordón de los Andes" con motivo de The Wine Edition, uno de los congresos de vino y enología más prestigiosos y relevantes de España y de toda Europa, celebrado como parte de Madrid Fusión.

El panorama nacional del ecosistema del vino, en tanto, será abordado por Pilar Oltra, fundadora de Vinology en Madrid, por medio de una cata y una clase magistral centrada en el panorama argentino, las regiones vitivinícolas, climas y las variedades de uva más representativas del país.

UNA TABERNA LIMEÑA

Perú abrirá el espacio Taberna Limeña, donde reinterpreta la tradición de las tabernas del centro histórico de Lima: lugares donde se come, se conversa y se comparte.

El stand peruano propone trasladar esa atmósfera al corazón de Madrid Fusión, con una barra activa y viva -mitad cocina, mitad conversación- que a lo largo del día se transforma al ritmo de los sabores, el café y el pisco.

El primer día contará con la presencia de Paula Gutiérrez y Roberto Sihuay para ofrecer una experiencia culinaria de Lima como capital del sabor donde confluyen el Pacífico, los Andes, la Amazonía y el mundo.

Con una combinación de comunidad, biodiversidad y alta gastronomía, la nueva cocina amazónica peruana será presentada por Omar Malpartida y Luis Arévalo, mientras que Robert Richter y Juan Alfonso Urrutia ofrecerán la esencia de la Costa Norte con una cocina de origen, carácter y permanencia.

En pastelería participarán Beso de León Bakery, que celebra los sabores de la infancia con recetas artesanales; Arroz con Leche, una pastelería peruana procedente del centro de Barcelona, y La Sarita, un establecimiento madrileño artesano inspirado en sabores tradicionales de Perú.

MÉXICO Y RÍO DE JANEIRO

Río de Janeiro será la Ciudad Internacional Invitada en esta edición de Madrid Fusión, un reconocimiento que destaca su escena culinaria y su capacidad para combinar tradición, mestizaje cultural y creatividad.

La ciudad carioca desembarcará en Madrid Fusión con algunos de sus mejores cocineros, con Claude Troisgros como cabeza de carter junto a Pía León, portadores de una gastronomía marcada por la biodiversidad brasileña, los sabores afroindígenas, la cultura de barrio y una nueva generación de chefs que están redefiniendo qué significa cocinar en Río de Janeiro hoy.

Desde México, y entre las experiencias innovadoras que se presentarán en esta feria, Santiago Muñoz ofrecerá Maizajo, un molino de maíz que recupera variedades autóctonas.