American Airlines refuerza su red internacional con 6 nuevas rutas a Europa y Sudamérica para verano de 2026

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

American Airlines ha anunciado este jueves la incorporación de seis nuevas rutas internacionales a su red global para la temporada de verano de 2026, reforzando su presencia en Europa y ampliando su conectividad con Sudamérica.

Entre las novedades más destacadas se encuentra el único vuelo sin escalas desde Estados Unidos a Budapest (Hungría), así como nuevas conexiones con Praga, Atenas, Milán y Zúrich.

Desde el 21 de mayo de 2026, la aerolínea estadounidense ofrecerá vuelos directos desde Filadelfia a Budapest y Praga, dos destinos del centro de Europa que se incorporan por primera vez a la programación transatlántica de la compañía. Estas nuevas rutas convierten a American en la única aerolínea en operar vuelos directos desde EE.UU. a la capital húngara.

Los billetes para estos vuelos estarán disponibles a partir del 11 de agosto a través de la web oficial de la aerolínea y su aplicación móvil.

Con estas incorporaciones, American operará 20 destinos transatlánticos desde su hub de Filadelfia en 2026 y ofrecerá un récord de 18 vuelos diarios entre EE.UU., Italia y Grecia durante la temporada alta.

American también incrementará en más de un 45% la capacidad de asientos premium en sus rutas hacia Tokio-Haneda (HND) desde Dallas y Los Ángeles el próximo verano.