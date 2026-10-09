Amparo Moraleda reivindica a Airbus como modelo europeo y urge a España a liderar en defensa

La consejera independiente de Airbus SE Amparo Moraleda, durante la V edición del 'Foro Mujer, IA, Liderazgo y Transformación', en la sede de la CEOE, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Bajo el lema ‘Inteligencia Artificial y Liderazgo para l - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del consejo de administración de Airbus, Amparo Moraleda, ha situado la trayectoria de la compañía como ejemplo de la capacidad europea para competir mediante la integración industrial, y ha apostado por que España participe como actor relevante en los grandes programas europeos de defensa.

En declaraciones en el Foro Tecnológico Global, impulsado por la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC), ha recordado que hace 50 años los países europeos entendieron que necesitaban unir sus capacidades para alcanzar la dimensión necesaria para competir en el mercado global.

"Esta misma lógica la debemos aplicar a la consolidación de la defensa y el espacio europeos", ha sostenido Moraleda, quien también defiende una preferencia europea en la contratación pública de defensa.

Para ilustrar la fragmentación, ha señalado que Europa opera más de 140 sistemas de armas diferentes frente a 32 en Estados Unidos (EE.UU.).

Asimismo, ha destacado el papel de España dentro de Airbus gracias a la fortaleza de su cadena de suministro y a sus capacidades en fibra de carbono, así como las oportunidades que ofrece la ciencia de materiales.

Para Moraleda, "garantizar un marco soberano para la nube europea y un ecosistema de IA robusto es esencial para proteger nuestra hoja de ruta industrial a largo plazo".

SOBERANÍA TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD FRENTE A EE.UU. Y CHINA

Los altos directivos reunidos en el Foro señalan la necesidad de incrementar la inversión, la escala y el talento para que España aproveche la inteligencia artificial (IA) y mejore su competitividad internacional frente a potencias como EE.UU. y China, según las conclusiones expresadas en el encuentro impulsado por la AEC.

El director comercial de Multiverse Computing, Víctor Gaspar, ha definido la inteligencia artificial como una infraestructura crítica y ha advertido sobre el desafío de mantener la soberanía tecnológica frente al uso de modelos extranjeros.

Gaspar ha contrapuesto la concentración de capital estadounidense con los modelos abiertos y eficientes desarrollados por China.

En el ámbito industrial, el consejero delegado de Ficosa y presidente de Sernauto, Javier Pujol, ha defendido abordar la competencia con humildad y priorizar la transformación del producto, mientras el director general de Siemens Digital Industries España y Portugal, José Ramón Castro, ha constatado la posición avanzada que ocupan las empresas chinas en el mercado.

Para financiar esta transformación, el consejero delegado de Santander España, Ignacio Juliá, ha propuesto canalizar el ahorro hacia la inversión productiva.

Juliá ha explicado que la incorporación de la inteligencia artificial exige adaptar el modelo operativo y la cultura de las organizaciones, garantizando que el valor generado llegue a las empresas usuarias y a sus clientes.

En cuanto a la cadena de valor, el catedrático del IESE Jordi Gual ha reclamado considerar de forma integral el desarrollo de la IA, mientras que el presidente y consejero delegado de Canon en España, Italia y Portugal, Javier Tabernero, ha identificado una oportunidad concreta para el país en la fabricación de chips y semiconductores.

Sobre el capital humano, el consejero delegado de Inetum en Iberia y Latam, Manuel García del Valle, y el socio responsable de Consultoría en EY España, Ignacio Rel, han abogado por impulsar la formación y llevar la adopción tecnológica a las micropymes, al tiempo que Castro y Pujol han defendido la capacitación continua de las plantillas y el uso de la formación dual.

El encuentro ha contado también con la intervención del consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, quien reclamó un papel activo de la Administración, y ha incluido ponencias de Moisés Weber (IFMIF-DONES) sobre instalaciones científicas y de Ester de Nicolás (Nvidia) sobre la aplicación de la IA en la computación cuántica.

El Foro Tecnológico Global, bajo el lema 'Geopolítica y tecnología: las nuevas fronteras', ha reunido hasta este viernes en Madrid y San Lorenzo de El Escorial a más de 70 ponentes, concluyendo su jornada con un análisis dedicado a la gobernanza tecnológica, la inversión y el talento en el Euroforum Palacio de los Infantes.