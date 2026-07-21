Amper entregará este miércoles a sus accionistas los 91 millones de títulos resultantes del 'contrasplit'

Archivo - Sede del Grupo Amper, a 18 de agosto de 2022, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las 91 millones de acciones de Amper resultantes del 'contrasplit'se entregarán a los accionistas este miércoles, día 22, tras haber sido admitidas a cotización este pasado lunes en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE).

Este movimiento llega después de haber sido canceladas previamente las acciones ordinarias anteriormente en circulación, según ha informado la empresa en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Mañana, cuando se haga la entrega de los nuevos títulos, el importe de la compra de los excesos de acciones que no fuesen múltiplo de la ecuación de canje del 'contrasplit' será satisfecho por el banco agente a las entidades participantes en Iberclear.

UNA ACCIÓN NUEVA POR CADA 25 ANTIGUAS

Entrando al detalle, Amper está ejecutando un 'contrasplit' en la proporción de una acción nueva por cada 25 antiguas tras aprobar una reducción de capital de carácter técnico por importe de 0,60 euros, en línea con los acuerdos adoptados por su junta general ordinaria de accionistas del pasado 30 de junio.

En concreto, la compañía ha realizado una reducción de capital por importe nominal de 0,60 euros mediante la amortización de 12 acciones propias, de 0,05 euros de valor nominal cada una.

Esta operación, de carácter técnico, tiene como finalidad permitir la correcta ejecución del 'contrasplit', ajustando el número de acciones en circulación para que sea múltiplo de 25.

Tras esta reducción, el capital social ha quedado fijado en 113,8 millones de euros, dividido en 2.276 millones de acciones de 0,05 euros de valor nominal cada una.

A continuación, la sociedad ha procedido a la agrupación y cancelación de la totalidad de las acciones para su canje por títulos de nueva emisión en la proporción de una acción nueva por cada 25 antiguas, lo que ha dado lugar a un total de 91,04 millones de acciones, con un valor nominal de 1,25 euros por título, sin que se modifique la cifra total de capital social.

Las nuevas acciones, que estarán representadas mediante anotaciones en cuenta y registradas en Iberclear, tendrán los mismos derechos económicos y políticos que las actuales.