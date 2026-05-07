AmRest (La Tagliatella) duplica sus pérdidas en el primer trimestre

Archivo - ÛLa Tagliatella Senza Glutine', primer restaurante sin gluten de Navarra - LA TAGLIATELLA - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

AmRest, dueño de marcas de restauración como La Tagliatella o Sushi Shop, registró unas pérdidas de 17,3 millones de euros durante el primer trimestre de este año, lo que supone duplicar sus pérdidas tras los 'números rojos' de 8,7 millones de euros registrados un año antes, según ha informado la compañía este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la compañía ha explicado que estas pérdidas reflejan la estacionalidad habitual del primer trimestre, a la que se suman factores adversos de carácter temporal, como condiciones meteorológicas desfavorables y un deterioro del entorno macroeconómico en la parte final del trimestre, vinculado a las tensiones geopolíticas como la guerra de Irán.

El operador de restauración multimarca registró unas ventas de 588,7 millones de euros, lo que supone un 5% menos respecto a los 620,2 millones de euros del mismo periodo de 2025.

Por zonas geográficas, Europa del Este y Central obtuvieron unos ingresos de 365,1 millones de euros, lo que representa el 62% de las ventas del grupo y una caída del 0,4%, mientras que en Europa Occidental, las ventas se situaron en 204 millones de euros, un 2,5% menos.

En España, las ventas se mantuvieron estables hasta los 86,7 millones de euros y se sitúa como el pilar de rentabilidad del grupo. Al final de trimestre contaba con 762 restaurantes en el mercado español, tras la apertura bruta de cuatro locales.

Por su parte, en China, los ingresos generados durante el primer trimestre ascendieron a 19,2 millones de euros, lo que representa una caída del 12,5%.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) obtenido por el grupo de restauración se situó en los 76,8 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un descenso de 4,9 millones de euros respecto al mismo periodo de 2025.

A cierre del primer trimestre, AmRest contaba con una cartera de 2.129 restaurantes, tras abrir 12 nuevas unidades, mientras que el esfuerzo de renovación se mantuvo elevado, con un total de 49 locales renovados durante este período.

El director financiero de AmRest Holdings SE, Eduardo Zamarripa, ha señalado que el grupo ha reforzado acciones comerciales como "nuevas propuestas de menú, mejoras en el diseño de producto y el lanzamiento de nuevas bebidas, además de acciones de apoyo a las marcas". "Estas medidas han permitido mitigar factores adversos de carácter temporal y sentar las bases para acelerar el crecimiento en los próximos trimestres", ha señalado.

En este contexto, la deuda neta de AmRest se situó en 547,2 millones de euros al cierre de marzo, con un ratio de apalancamiento de 2,6x, mientras que el flujo de caja neto procedente de las actividades de explotación aumentó en 9,5 millones de euros en términos interanuales, hasta 62,6 millones, apoyado en una gestión disciplinada y en la optimización del capital circulante.