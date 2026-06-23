Ana María López-Santacruz Serraller, confirmada como directora de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria

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MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha comunicado este martes que Ana María López-Santacruz Serraller continuará al frente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) como directora ejecutiva.

Según se desprende las referencias del Consejo, López-Santacruz Serraller ya lleva desempeñando el cargo desde octubre de 2024. De 2020 a 2024 ejerció la dirección del Centro Nacional de Alimentación, laboratorio perteneciente a la Aesan desde la creación de la agencia en 2002.

El CNA está designado en España como Laboratorio Nacional de Referencia para 19 de las 26 redes de laboratorios creadas a nivel europeo bajo el Reglamento (UE) 625/2017 de control oficial.

En 2018 asumió la coordinación y dirección de los Laboratorios Agroalimentarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación enfocados a la calidad agroalimentaria, la lucha contra el fraude alimentario y la seguridad alimentaria en la producción primaria agrícola.

En 2007 se incorporó a la Aesan donde trabajó durante 11 años en el Servicio de Gestión de Contaminantes desarrollando normativa legal y otras medidas de gestión del riesgo (guías de buenas prácticas, recomendaciones de consumo, etc.) a nivel nacional e internacional (Comisión Europea, Codex Alimentarius). Entre 2004 y 2007 estuvo ejerciendo durante tres años como analista en el Laboratorio de Sanidad Exterior de Vigo.

Funcionaria de carrera del Cuerpo de Farmacéuticos Titulares, es licenciada en Farmacia (2002) y doctora en Farmacia (2012), ambas por la Universidad Complutense de Madrid (2002). También es diplomada en Sanidad (2006).