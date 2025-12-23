Ana Torrens será la nueva presidenta de Deloitte España

La nueva presidenta de Deloitte España, Ana Torrens - EUROPA PRESS

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ana Torrens, socia responsable del área de Audit & Assurance en Deloitte, será nombrada nueva presidenta de la firma en España, en sustitución de Héctor Flórez, que ocupa el cargo desde junio de 2022, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la situación.

La elección de Torrens, la primera mujer en España que liderará una de las conocidas como 'Big Four', ha sido comunicada por el propio Flórez a los socios en una reunión celebrada este martes.

Su nombramiento será ratificado por los socios la próxima semana y se hará efectivo en junio de 2026, cuando se produzca el traspaso de carteras tras la votación prevista en el próximo encuentro de la junta. El mandato, de acuerdo con los estatutos de la firma, tendrá una duración inicial de cuatro años.

Torrens es socia responsable de Audit & Assurance desde el 1 de junio de 2021 y forma parte del Global Audit Committee de la firma. Entre 2017 y 2021 fue la socia responsable de esta área en Cataluña, Aragón, Baleares y Andorra para la industria de Productos y Servicios, equipo al que se incorporó en 1994.

A lo largo de su trayectoria profesional ha participado en numerosas auditorías financieras y proyectos de asesoramiento, entre ellos iniciativas de mejora de procesos, organización, gestión de riesgos, planes estratégicos y análisis de viabilidad.

Asimismo, es miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) y ha ejercido como profesora en Esade en materias relacionadas con normativa internacional e información financiera, además de impartir cursos sobre el sector inmobiliario, contabilidad, normativa contable internacional y auditoría.