Ángel León, el 'chef del mar', abre Amura en Sudáfrica, su primer restaurante fuera de España

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ángel León, más conocido como el 'chef del mar', abrirá en diciembre Amura, que estará ubicado en Mount Nelson, A Belmond Hotel en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), que se convierte en su primer restaurante fuera de España.

En concreto, el cocinero gaditano propone en este destino culinario una experiencia gastronómica marina inmersiva inspirada en la misteriosa belleza y biodiversidad del mar, según informa en un comunicado.

"Arraigados en la tradición y guiados por el respeto a la naturaleza, Mount Nelson y Amura se unen en una visión compartida: honrar el océano, celebrar la tradición y la hospitalidad con alma. Unidos por el compromiso de Belmond con la narración de historias, la conexión local, el abastecimiento responsable y la conservación marina, esta alianza encuentra su hogar natural en Ciudad del Cabo, una ciudad que, al igual que Cádiz, mira al mar con la historia en sus huesos", ha explicado León.

Por su parte, el director general de Mount Melson, Patrick Fisher, ha dado la "bienvenida" al chef español. "El chef Ángel León trae su visión de la sostenibilidad y la creatividad desde las cocinas de sus restaurantes andaluces insignia, Aponiente y Alevante, desde Cádiz hasta Ciudad del Cabo", ha destacado.

De esta forma, Amura es un restaurante que trabaja para defender la totalidad del océano sudafricano, mezclando la cocina de estilo mediterráneo, específicamente vinculada a España, con ingredientes y estilo sudafricanos.

"Trabajar con productores locales e ingredientes procedentes de los dos océanos que rodean la península del Cabo ha sido toda una revelación. La costa está repleta de especies que pasan desapercibidas, al igual que en Andalucía. Ahí es donde encontramos la belleza, en lo inesperado", ha señalado el chef español.