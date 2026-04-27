Ángel Simón llega este martes a su primer consejo de administración de Indra como presidente de la firma

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MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ángel Simón llega mañana martes 28 de abril a su primer consejo de administración de Indra como presidente de la firma desde que fuese nombrado en el cargo el pasado día 2 de este mes.

Tal y como han confirmado fuentes conocedoras a Europa Press, en esta reunión del primer consejo ordinario de la empresa española de tecnología y defensa desde la dimisión del antiguo presidente Ángel Escribano se abordarán cuestiones rutinarias.

Aunque el orden del día de la cita no ha trascendido, entre los asuntos que se tratarán destaca la revisión de los resultados de la empresa durante el primer trimestre de este año, que se presentarán el próximo jueves 30 de abril.

Las mismas fuentes recalcan que la revisión de las mencionadas cifras es algo rutinario que se realiza siempre antes de la presentación de resultados, y que no tiene relación con que se trate del primer consejo de Simón como presidente.

Cabe recordar que el ejecutivo catalán no ostenta funciones ejecutivas, recayendo su totalidad en el consejero delegado, José Vicente de los Mozos.

Entre los temas a comentar en la reunión, también figuran algunos asuntos menores que quedaron pendientes en anteriores consejos, pero todos sin gran trascendencia, según afirman las mismas fuentes.