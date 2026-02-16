Anthropic abre su primera oficina en India

Archivo - Claude Sonnet 4.5. - ANTHROPIC. - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Anthropic, la 'startup' de IA detrás del chatbot 'Claude', ha inaugurado este lunes en Bangalore su primer oficina en India, la segunda de la compañía en Asia, tras desembarcar el pasado otoño en Tokio, según ha anunciado la firma liderada por Dario Amodei.

Anthropic ha destacado que India es el segundo mercado más grande para Claude.ai, solo por detrás de Estados Unidos, añadiendo que la oficina se centrará en la contratación de talento local para una amplia gama de puestos y estará dirigida por Irina Ghose, directora gerente de la empresa en India.

Asimismo, la compañía ha anunciado alianzas en los sectores empresarial, educativo y agrícola que refuerzan su compromiso con India en diversos sectores, subrayando su confianza en que estas alianzas crecerán en los próximos meses y años gracias a su mayor presencia en el país.

En este sentido, Anthropic ha indicado que sus ingresos proyectados en India "se han duplicado" desde que, el pasado mes de octubre, anunció su intención de expandir sus operaciones en la región con la apertura de una oficina india.

"India representa una de las oportunidades más prometedoras del mundo para llevar los beneficios de la IA responsable a un número mucho mayor de personas y empresas", declaró Irina Ghose.

La inauguración de la primera oficina de Anthropic en India coincide con la celebración en el país entre el 16 y el de 20 de febrero de la 'AI Impact Summit', evento que atraerá a varias las principales figuras del sector, incluyendo al CEO de Alphabet (Googl), Sundar Pichai, o a Sam Altman, de OpenAI, además del propio Dario Amodei.

Anthropic anunció la semana pasada que había captado 30.000 millones de dólares (25.265 millones de euros) en su última ronda de financiación, lo que implica una valoración de la compañía de 380.000 millones de dólares (320.023 millones de euros).

La transacción supone la segunda mayor recaudación privada de fondos, solo por detrás de los 40.000 millones de dólares (33.685 millones de euros) levantados por OpenAI en marzo de 2025.

La ronda de financiación de Serie G, que supone una etapa muy avanzada de inversión de capital riesgo, fue liderada por GIC y Coatue, además de ser codirigida por D. E. Shaw Ventures, Dragoneer, Founders Fund, ICONIQ y MGX.

La 'startup' precisó que "esta ronda también incluye una parte de las inversiones anunciadas previamente de Microsoft y Nvidia".

Asimismo, destacó la participación como inversores de Accel, Addition, Alpha Wave Global, Altimeter, AMP PBC, Appaloosa LP, Baillie Gifford, Bessemer Venture Partners, fondos afiliados de BlackRock, Blackstone, D1 Capital Partners, Fidelity Management & Research Company, General Catalyst, Greenoaks, Growth Equity de Goldman Sachs Alternatives, Insight Partners, Jane Street, JPMorganChase a través de su Iniciativa de Seguridad y Resiliencia y Growth Equity Partners, Lightspeed Venture Partners, Menlo Ventures, Morgan Stanley Investment Management, NX1 Capital, Qatar Investment Authority (QIA), Sands Capital, Sequoia Capital, Temasek, TowerBrook, TPG, Whale Rock Capital y XN.