Anthropic apunta al 19 de noviembre para su debut en el Nasdaq

Archivo - FILED - 06 May 2026, US, San Francisco: FILE PHOTO - Anthropic's logo is visible at an event held by the AI company. Photo: Andrej Sokolow/dpa - Andrej Sokolow/dpa - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El esperado salto al parqué de las acciones de Anthropic podría tener lugar el próximo 19 de noviembre, según apuntan distintos medios, después de que la 'startup' de IA haya establecido una horquilla de entre 70 y 78 dólares para el precio de cada una de los 825 millones de acciones que espera vender en su oferta pública inicial.

Si bien la última actualización del folleto registrada ayer por la compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) aún no revela la fecha definitiva, según fuentes conocedoras citadas por la cadena estadounidense CNBC, Anthropic tiene previsto fijar el precio para sus acciones el próximo 18 de noviembre y comenzar a cotizar un día después, el 19 de noviembre.

En este sentido, la documentación presentada por Anthropic ante el regulador australiano indica como fecha para determinar el precio el próximo 19 de noviembre y como inicio de negociación de las acciones el 20 de noviembre, precisando que se trata de horario del este de Australia (AEDT), lo que supone 16 horas más que en Nueva York.

En cualquier caso, Anthropic advierte en la documentación de que las fechas indicadas "son meramente orientativas, pudiendo estar sujetas a cambios sin previo aviso".

La compañía tienen previsto realizar ofertas públicas en Estados Unidos, Australia, Canadá, ciertos Estados miembros del Espacio Económico Europeo (Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Países Bajos, Noruega, España y Suecia), Japón, Suiza y Reino Unido.

Las acciones de Anthropic serán negociadas en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo 'ANT'.

De acuerdo con la información registrada, Anthropic venderá 825 millones de títulos, cuyo precio se situará entre los 70,00 y los 78,00 dólares por unidad, con lo que podría levantar entre 57.750 y 64.350 millones de dólares (51.616 y 57.515 millones de euros).

En concreto, la empresa tiene la intención de vender 801,35 millones de acciones ordinarias Clase A, mientras que sus accionistas vendedores colocarán otros 23,65 millones de títulos de la misma clase.

Además, las entidades suscriptoras tendrán la opción de adquirir hasta 123,75 millones de títulos adicionales de la empresa al precio de la oferta pública inicial, menos el descuento de suscripción.

Por otro lado, la compañía liderada por Dario Amodei ha suscrito un acuerdo con Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom, Google, Micron Technology, Microsoft Corporation, Nvidia Corporation y TSMC Partners, en virtud del cual estas empresas "se han comprometido, individualmente y no conjuntamente", a adquirir un total de 26.000 millones de dólares (23.238 millones de euros) en acciones ordinarias Clase N de Anthropic mediante una colocación privada a un precio por acción igual al de la oferta pública inicial.

Dicha colocación privada está supeditada a la finalización de la oferta pública inicial y está previsto que se cierre inmediatamente después de la misma.

Teniendo en cuenta el número de acciones en circulación que la compañía considera a la finalización de la operación de salida a Bolsa, la capitalización proforma de Anthropic al precio máximo de 78 dólares por acción sería de unos 1,02 billones de dólares (911.660 millones de euros) o de 1,4 billones de dólares (1,25 billones de euros) sobre una base totalmente diluida, incluyendo opciones y títulos convertibles.