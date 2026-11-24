Archivo - Anthropic - Andrej Sokolow/dpa - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de la 'startup' de IA Anthropic han llegado a cotizar a menos de 83 dólares en las operaciones previas a la apertura del mercado, por debajo del precio fijado para su debut bursátil del pasado jueves.

Los títulos se desplomaron hasta un 7,3% y marcaban un precio de 81,28 dólares alrededor del mediodía (hora peninsular) a poco más de tres horas de la apertura de Wall Street. No obstante, ha recuperado terreno y sus acciones cotizan alrededor de las 14.00 horas en los 82 dólares y acumulan una caída cercan al 6%, mientras los inversores esperan a los primeros pasos del mercado este martes.

Pese a la buena acogida de su oferta pública inicial (IPO), que recibió una demanda de hasta siete veces por encima del volumen de acciones, y el gran impulso de sus acciones durante su primera sesión en el Nasdaq, que cerraron en los 97,17 dólares con una revalorización del 17,07%, el desempeño de los días posteriores ha dejado que ha quedado por debajo de las expectativas.

Incluso, en los primeros momentos de su comienzo en Bolsa, Anthropic llegó a situarse en los 115,10 dólares, su precio más alto, lo representa un corrección del 24% sobre los 87,64 en los que cerró este lunes y de hasta el 29% sobre los 82 dólares en los que cotiza en las operaciones previas a la apertura de la bolsa.

De esta manera, la capitalización bursátil de Anthropic se eleva hasta los 1,1 billones de dólares (1,003 billones de euros), situándose en el decimocuarto puesto de mayores empresas del mundo.

Anthropic comenzó a cotizar este jueves en el mercado Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo 'ANT', después de que la firma estadounidense de IA fijase en 83 dólares (75,7 euros) por acción su precio de salida, por encima de la horquilla de entre 70 y 78 dólares anunciada inicialmente.

La OPI Anthropic se cerró definitivamente con un importe récord de 93.541 millones de dólares (85.196 millones de euros), después de que las entidades suscriptoras de la operación ejercieran su opción para adquirir 147 millones de acciones ordinarias Clase A adicionales de la compañía al precio de 83 dólares establecido para la transacción, siendo la mayor de la historia.