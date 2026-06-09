Anthropic lanza un modelo de la familia Mythos adaptado al público general

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La 'startup' de IA Anthropic ha anunciado que lanza al mercado un modelo de inteligencia artificial de clase Mythos, Claude Fable 5, que será accesible para el público general, por lo que la compañía ha adaptado el modelo para preservar la seguridad, mientras continúa en pruebas el proyecto Glasswing al que tan solo unas 150 organizaciones e instituciones tienen acceso por los peligros que puede encarnar Claude Mythos Preview.

"Las capacidades de Fable 5 superan las de cualquier otro modelo que hayamos lanzado al mercado. Es líder en casi todas las pruebas de rendimiento de IA, demostrando un desempeño excepcional en ingeniería de software, gestión del conocimiento, visión artificial, investigación científica y muchas otras áreas", reza un comunicado de la empresa.

De esta manera, la compañía liderada por Dario Amodei abre a sus clientes este modelo con un precio de 10 dólares por millón tokens de IA de entrada --unidad mínima de información que procesan los modelos de inteligencia artificial-- y 50 dólares por millón de tokens de salida, menos de la mitad del precio de Claude Mythos Preview.

Asimismo, han informado que han puesto a disposición de un pequeño grupo de ciberdefensores y proveedores de infraestructura otro modelo llamado Mythos 5, que comparte características de Flabe 5, pero con medidas de seguridad mejoradas en algunas áreas.

"Las capacidades de modelos como Fable 5 y Mythos 5 tienen el potencial de generar un profundo beneficio para el mundo. Hemos visto los primeros indicios de esto en el Proyecto Glasswing, donde los modelos han ayudado a proteger software de vital importancia. También lo hemos visto en la investigación en ciencias de la vida, donde los modelos están planteando hipótesis novedosas y acelerando el desarrollo de nuevas terapias", reza la nota.

A principios de abril Anthropic dio el pistoletazo de salida al proyecto Glasswing y aproximadamente 50 socios iniciales con acceso a la versión preliminar de Claude Mythos han usado el modelo para analizar bases de código en busca de vulnerabilidades, detectando hasta la fecha más de 10.000 fallos de seguridad de gravedad alta o crítica. Hace apenas una semana este acceso fue ampliado a más de 150 organizaciones de varios países ente los que figura España.

Anthropic levantó recientemente 65.000 millones de dólares (55.895 millones de euros) en una ronda de financiación liderada por Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks y Sequoia Capital, que valoró la firma en 965.000 millones de dólares (829.831 millones de euros), superando la valoración estimada de OpenAI, creador de ChatGPT.