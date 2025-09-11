Antolin registra pérdidas de 11,3 millones en el primer semestre, pero mejora su rentabilidad

Las ventas cayeron un 9,7% en el periodo, hasta los 1.947 millones, por la atonía en la producción mundial de vehículos y el efecto divisa

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Antolin, proveedor global de soluciones para el interior del automóvil, cerró el primer semestre de 2025 con una pérdida neta de 11,3 millones de euros, frente a los 1,2 millones perdidos en el mismo periodo del año anterior, tras sufrir una caída de ventas del 9,7%, hasta los 1.947 millones de euros, debido a la atonía de la producción mundial de vehículos y la debilidad de varias divisas frente al euro.

A pesar del entorno desafiante marcado por los nuevos aranceles en EE.UU. y la reducción de perímetro por desinversiones, Antolin consiguió mejorar su margen Ebitda hasta el 8,6%, frente al 8,4% anterior, gracias al plan de transformación iniciado en 2023 y a la contención de costes. El 'run rate ebitda' se situó en el 9,5% frente al 9,2% de 2024 y el Ebitda total (resultado bruto de explotación) descendió un 7,3%, hasta los 167 millones de euros.

Por regiones, las ventas descendieron un 12% en Europa y el resto del mundo -incluyendo Marruecos, Brasil y Sudáfrica-, debido a desinversiones y menor volumen de producción, mientras que en Norteamérica la bajada fue del 8%, agravada por la inestabilidad arancelaria.

En Asia, la caída fue del 7%, con ajustes en China compensados por el crecimiento en India. El Sudeste Asiático se consolida como un área estratégica, donde la compañía inauguró nuevas plantas en Tailandia e Indonesia, reforzando su presencia industrial en una región con elevadas expectativas de crecimiento.

PRÉSTAMO DEL ICO Y 5 BANCOS POR 150 MILLONES

La empresa ha reforzado su estructura financiera mediante un préstamo sindicado de 150 millones de euros con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y cinco bancos, destinado a aportar liquidez y asegurar la ejecución del plan de transformación.

En paralelo, Antolin ha avanzado en su programa de desinversiones, con ventas de activos valoradas en 21 millones en lo que va de año, que se suman a los casi 120 millones de euros de 2024.

ESTRATEGIA Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

Según la compañía, el plan de transformación está consiguiendo amortiguar el impacto de un entorno marcado por la debilidad de la demanda global y las tensiones comerciales internacionales, reforzando la resiliencia y capacidad de adaptación de Antolin. La modernización de sus instalaciones y la apuesta por tecnologías avanzadas permiten consolidar la huella industrial, especialmente en Asia, a la vez que se trabaja para estabilizar los resultados y recuperar la senda del crecimiento.

Antolin opera con una red de 111 fábricas en 23 países, una plantilla de 20.000 empleados y cerró 2024 con un volumen de negocio de 4.191 millones de euros. La firma reafirma su compromiso con la transformación y la mejora de la competitividad, apostando por la innovación y la sostenibilidad como herramientas para superar los desafíos actuales del sector.