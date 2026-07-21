Apag Extremadura Asaja y agricultores prevén mermas de hasta el 40% en la campaña del tomate por las olas de calor

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NAVALVILLAR DE PELA (BADAJOZ), 21 (EUROPA PRESS)

La campaña del tomate de industria en Extremadura se enfrenta a previsiones de importantes mermas en la cosecha, que podrían superar el 30% e incluso alcanzar el 40% en algunas parcelas, como consecuencia de las olas de calor que afectan a la región.

A esto, se suman los bajos precios contratados al inicio del año y la subida en los costes de los insumos, según han criticado la organización agraria Apag Extremadura Asaja y el sector productor.

El presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha señalado que el cultivo se encuentra "fuertemente afectado" por las altas temperaturas.

"Todavía quizás sea algo prematuro para aproximarnos con exactitud a la pérdida que vamos a tener, pero podemos estar hablando por encima de un 30 por ciento casi con toda seguridad", ha afirmado Metidieri, quien ha explicado que las elevadas temperaturas nocturnas impiden el desarrollo biológico de la planta.

"Cuando tenemos noches que no baja la temperatura de 26, 28 grados, que las hemos tenido este año, pues la planta se lo afecta fuertemente y vienen estos problemas que estamos viendo y estas reducciones de cosecha", ha asegurado en declaraciones a Europa Press Televisión.

Asimismo, el presidente de la organización agraria ha criticado la falta de rentabilidad por los precios fijados y la cobertura de los seguros agrícolas.

"Tenemos una campaña de tomate que ya arrancó difícil, muy difícil, con los bajos precios que se firmaron en los contratos, donde vimos que se firmaron 107 euros, lo que es toneladas, por lo tanto, si ya arrancamos mal, habría que hilar muy fino para no dar pérdidas", ha señalado.

También, ha reclamado Metidieri una mayor implicación institucional. "Seguros con garantías y a precios razonables y evidentemente una ley de la cadena alimentaria que sirva para algo", ha recalcado.

Por otra parte, el agricultor José Ignacio Serrano ha señalado sobre el terreno el impacto térmico en las plantaciones, cifrando en una falta de producción "entre un 30-40% de las medias normales". Como consecuencia de las temperaturas, las pérdidas de rendimiento serán notables. "De unas medias de 80.000-100.000 kilos, pues que nos vamos a ir a 60.000-70.000 kilos", ha apuntado

Serrano ha detallado además que el margen de actuación en el campo es limitado: "La única herramienta que nosotros tenemos, es aumentar un poquito el riego, pero que tampoco, ya digo, no podemos aumentar demasiado porque nos terminaríamos las concesiones de riego que tenemos previstas para esta campaña y tampoco podemos abusar mucho porque habría zonas que las encharcaríamos", ha dicho.

De la misma manera, este profesional ha destacado la diferencia entre los precios de venta y los costes de producción reales. "Que realmente la ley de la cadena alimentaria, que el ministro nos habló hace cuatro o cinco años de ella, que era no vender nunca por debajo del coste de producción, pues que realmente se cumpla, porque si este tomatal tiene ahora mismo unos costes de producción de 150 euros por tonelada, no podemos estar cobrando 107", ha asegurado.