Las aperturas de procedimientos concursales bajan un 6,1% en el primer trimestre, según los registradores

Archivo - El escaparate de un comercio anunciando su liquidación por cierre - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El número de deudores concursados se situó en 16.556 en el primer trimestre del año, lo que supone un descenso del 6,1% respecto al trimestre anterior y un incremento interanual del 7,6%, de acuerdo con la estadística del procedimiento concursal, publicada este martes por el Colegio de Registradores.

De los 16.556 procedimientos concursales iniciados entre enero y marzo, 1.495 correspondieron a personas jurídicas empresas, lo que supone el 9% del total, mientras que los 15.061 restantes fueron protagonizados por personas físicas (91%).

Dentro de este último grupo, 1.531 personas desarrollaban alguna actividad empresarial o profesional, representando el 9,2% del total de procedimientos y el 10,2% de las personas físicas concursadas.

En términos interanuales, el número de personas jurídicas empresas que han iniciado algún tipo de procedimiento concursal descendió un 10,3% en el primer trimestre del año.

Atendiendo a la forma jurídica, las Sociedades de Responsabilidad Limitada concentran la gran mayoría de los concursos empresariales, con el 91,9% del total (1.373 casos).

Por lo que respecta al volumen de negocio, el 48,2% de las empresas se encuadró en el tramo más bajo, con una facturación anual de hasta 250.000 euros, mientras que únicamente el 1,2% superó los 5 millones de euros.

El 24,3% de las empresas concursadas tienen como actividad económica principal el comercio, el 15,3% la construcción, y el 10,8% la hostelería.

EL 45,4% DE LAS EMPRESAS CONCURSADAS TIENE MENOS DE DOS TRABAJADORES

En relación con el número de asalariados, el 45,4% del total de empresas concursadas cuenta con menos de dos trabajadores, y dentro de este grupo, el 51,2% no tiene ningún asalariado.

El 20,6% del total de empresas que ha entrado en concurso durante el primer trimestre tiene una antigüedad de 20 o más años, mientras que el 57,9% tiene ocho o menos años de antigüedad.

CATALUÑA Y MADRID REGISTRAN EL MAYOR NÚMERO DE DEUDORES CONCURSADOS

En cuanto al reparto territorial, las comunidades autónomas que han registrado un mayor número de deudores concursados han sido Cataluña (4.027), la Comunidad de Madrid (2.664), Andalucía (2.252) y Comunidad Valenciana (1.865). En conjunto, estas cuatro comunidades concentran aproximadamente el 61% del total de concursos.

Según los registradores, Castilla y león (-25,9%), Cantabria (-12%), Navarra (-10,7%), Aragón (-7,8%) y Madrid (-2,6%) fueron las únicas regiones que presentaron descensos interanuales en el número de deudores concursados durante el primer trimestre del año.

En el otro extremo, con los mayores incrementos interanuales, se situaron Ceuta y Melilla (+108,3%), Baleares (+81,7%) y Canarias (+77,6%).