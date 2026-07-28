Apple, segunda compañía en conquistar los 5 billones de dólares de capitalización

Archivo - FILED - 16 September 2023, US, New York: Apple's logo, taken at the Apple Store on 5th Avenue in Manhattan. Photo: Michael Kappeler/dpa - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Apple se ha convertido este martes en la segunda empresa cotizada en todo el mundo en alcanzar una capitalización bursátil de 5 billones de dólares (4,4 billones de euros), un hito que hasta ahora solo había conseguido Nvidia, que lo había conseguido el 29 de octubre del año pasado.

El fabricante del iPhone, que este lunes ya había destronado a Nvidia como la empresa cotizada más valiosa del mundo, llegaba a revalorizarse un 1,77% tras la apertura de Wall Street para superar por primera vez los 5 billones de dólares de capitalización.

No obstante, el gigante de Cupertino no lograba afianzarse en esa cota y la cotización de sus acciones perdía ímpetu al cumplirse la primera hora de negociación, limitando la subida al 0,15%, con una capitalización de 4,97 billones de dólares (4,36 billones de euros).

En lo que va de año, las acciones de Apple acumulan una revalorización del 24%.

Apple alcanzó por vez primera los 4 billones de dólares (3,5 billones de euros) de capitalización bursátil el 28 de octubre de 2025, convirtiéndose entonces en la tercera empresa en lograr este hito, tras Nvidia, que lo conquistó a principios de julio de 2025, y de Microsoft, que hizo lo propio el 31 de julio de 2025.

La compañía de la manzana debutó en Bolsa el 12 de diciembre de 1980 a un precio de 22 dólares por acción y desde entonces ha realizado cinco 'splits', por lo que el precio de la OPV ajustado por estas divisiones sería de 0,10 dólares.

La revalorización de las acciones de la multinacional permitió a Apple conquistar la cota del billón de dólares el 2 de agosto de 2018 y duplicar esa valoración en apenas dos años, superando los 2 billones de dólares por primera vez el 19 de agosto de 2020, mientras que no sería hasta el 3 de enero de 2022 cuando sobrepasaría los 3 billones de dólares.