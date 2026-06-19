Argentina impone condiciones a la venta de la filial de Telefónica en el país a Telecom Argentina

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MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) de Argentina, órgano decisor de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), ha resuelto imponer una serie de condiciones para autorizar la adquisición de Telefónica Móviles Argentina por Telecom, empresa del Grupo Clarín, incluyendo la transferencia "a un adquirente independiente" de 6 millones de clientes móviles activos.

La transacción, acordada en febrero de 2025 por 1.245 millones de dólares (1.085 millones de euros) y que supone concentrar las marcas Personal y Movistar en un mismo operador, "solo podrá perfeccionarse si se cumple un conjunto de remedios estructurales y conductuales", según ha indicado la ANC en su resolución, sobre la base de un informe técnico elaborado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

En este sentido, la Autoridad concluye que la operación reduce a dos los operadores de red móvil independientes del país, frente a los tres anteriores, dando como resultado un operador con el 58% del mercado, mientras que AMX (Claro) quedaría con el 42%, por lo que considera que, de no mediar remedios estructurales, la operación crearía un duopolio en servicios de comunicaciones móviles (voz, SMS y datos).

De este modo, a fin de preservar la estructura de mercado de tres competidores, "Telecom deberá transferir a un adquirente independiente una base de 6.000.000 de clientes móviles activos", de los que 4 millones corresponderán al Área Metropolitana de Buenos Aires y otros 2 millones al resto del país, incluyendo la transferencia sin coste para los usuarios de contratos, numeración e historial.

Además de la transferencia de clientes, el adquiriente deberá también ceder el espectro radioeléctrico necesario para prestar el servicio debidamente, mientras que se contempla la opción del operador entrante de adquirir la infraestructura de red móvil consistente en emplazamientos, antenas y equipamiento asociado.

Asimismo, se impone la obligación de ceder clientes a otros competidores en aquellas localidades donde la participación minorista de la resultante de la adquisición supere el 50%.

En cuanto a servicios fijos, corporativos y mayoristas, la ANC advierte de la superposición de redes de acceso a internet residencial en numerosas ciudades del país, lo que podría generar o reforzar una posición dominante, para lo que el Tribunal ordenó la desinversión de la cartera de abonados de Telefónica (Movistar) en 28 localidades, que comprenden 211.400 abonados.

"La operación solo será viable si se implementan estas medidas que evitan la consolidación de posiciones dominantes y garantizan que no se reduzcan las opciones disponibles para consumidores, empresas y potenciales competidores", señala el Ejecutivo argentino, cuyo objetivo es consolidar un mercado de telecomunicaciones abierto, dinámico y competitivo.

Fuentes de Telecom, citadas por 'Clarín', consideraron "excesivas" los remedios impuestos por la ANC, que superan ampliamente la propuesta de la propia operadora de ceder 3 millones de abonados móviles y 130.000 abonados de banda ancha fija.