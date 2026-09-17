Árima abona este viernes el primer dividendo de su historia, de 0,837 euros por acción

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Árima Real Estate distribuirá este viernes entre sus accionistas un dividendo total de 20,5 millones de euros -a razón de 0,837 euros por acción- en lo que supone el primer reparto de dividendo abonado por la compañía desde su creación en 2018.

El abono se hará efectivo hoy tras recibir el visto bueno definitivo de la junta general extraordinaria de accionistas que la socimi celebró este jueves.

La retribución se ejecutará mediante la distribución de un importe bruto exacto de 20.488.000 euros con cargo a las reservas disponibles de la sociedad.

La práctica totalidad de este desembolso irá a parar al banco suizo J. Safra Sarasin, entidad que controla el 97,5% del capital social de la socimi.

Este importe representa una rentabilidad superior al 8,5% sobre el precio de cotización registrado en la fecha en la que se convocó la junta general para su aprobación.

Desde la sociedad han calificado la medida como un "hito" que "reafirma su compromiso de mantener una política de remuneración sólida y coherente, alineada con la evolución positiva del negocio en esta nueva etapa".

Las acciones de la socimi cotizaron con derecho a percibir este cupón hasta el pasado martes, 15 de septiembre.

La entidad designada para realizar el pago es Banco Santander, liquidándose a través de los medios que la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear) pone a disposición de las entidades participantes.

La socimi especializada en oficinas cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto recurrente de 8,8 millones de euros, frente a las pérdidas de 1,1 millones registradas el año anterior, tras culminar la integración de la cartera agregada de JSS Real Estate, firma también bajo el control del grupo J. Safra Sarasin.