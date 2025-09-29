Árima gana 2,65 millones hasta junio frente a pérdidas de un año antes y supera los seis millones en ingresos

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La socimi Árima Real Estate registró un beneficio neto de 2,65 millones de euros durante el primer semestre de este año, frente a las pérdidas de 11,23 millones de euros que se anotó en el mismo periodo de un año antes, al tiempo que supero los seis millones de ingresos, en línea con los del primer semestre de 2024.

Asimismo, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 2,6 millones de euros (ajustado por ingresos y gastos no recurrentes), lo que supone un avance del 64% respecto a un año antes, según ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La socimi ha situado en 395,22 millones de euros el valor de su cartera de activos inmobiliarios adquiridos en el primer semestre de este año, lo que supone un aumento del 6% en seis meses en términos comparables, impulsado por los proyectos Pradillo y Dune, con un 11% de incremento en la valoración de la cartera frente a la inversión total.

De esta forma, el valor de los activos inmobiliarios del primer semestre de este año superó los 359,3 millones de euros que se anotó en el conjunto del año 2024.

Las valoraciones de los activos han sido realizadas por CBRE Valuation Advisory y Savills Valoraciones y Tasaciones, siguiendo los estándares profesionales de valoración y tasación de la RICS ('Royal Institution of Chartered Surveyors').

A mediados de este mes, Árima Real Estate comunicó a la CNMV el proyecto de fusión por absorción de JSS Real Estate Socimi, operación que contempla la extinción de la compañía absorbida, la transmisión universal de su patrimonio y el refuerzo de la plataforma de gestión de Árima para acometer sus planes estratégicos de crecimiento.

La fusión, de carácter inverso, tiene una justificación estratégica y financiera: permitirá reducir duplicidades en la gestión, mejorar el acceso a mercados de capitales y consolidar el posicionamiento de la entidad resultante en el mercado inmobiliario cotizado.