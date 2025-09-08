Arteche duplica su beneficio hasta junio, con casi 20 millones, y ya cumple con sus objetivos financieros

Archivo - El presidente y CEO de Arteche, Alexander Artetxe, en la presentación del nuevo Plan de Industria de Euskadi en la sede de Arteche, a 11 de junio de 2025, en Mungia, Vizcaya, País Vasco (España). Este plan fue presentado a la Comisión Europea la- David de Haro - Europa Press - Archivo

La empresa, que actualizará sus guías financieras para 2026, logró unas ventas de 256,2 millones, un 14% más, y una contratación de 302 millones

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Arteche cerró el primer semestre de este año con un beneficio neto de 19,9 millones de euros, lo que supone multiplicar por más de dos (+168,5%) las ganancias registradas en el mismo periodo de 2024, según ha informado este lunes el grupo vasco, que cumple así con sus objetivos marcados en su plan estratégico 'Energizing Futures Together'.

La empresa ha avanzado que, en algunos casos, ha superado las metas establecidas en su plan, por lo que a finales de 2025 se actualizarán las guías financieras para el año 2026.

Entre enero y junio, las ventas se situaron en los 256,2 millones de euros, un aumento del 13,9% frente a los primeros seis meses del año pasado, estableciéndose así por encima de su objetivo del 10% fijado en las guías financieras de la compañía.

Según ha destacado la compañía, este dato vuelve a reflejar un incremento de las ventas a doble dígito, con un crecimiento aculmulado del 64,1% respecto al primer semeste de 2022.

La contratación superó por primera vez los 300 millones en un semestre aislado, alcanzando los 302,2 millones, con un crecimiento del 6,2% frente al año anterior.

De hecho, Arteche ha subrayado que, de continuar esta tendencia, la contratación podría cerrar el ejercicio a finales de año con un crecimiento a doble dígito.

En concreto, destaca el crecimiento de la contratación en el negocio de Fiabilidad de red, con un incremento del 44,3%, así como la contratación en la región Asia-Pacífico (APAC) con un 28,8%, "en línea" con los objetivos geográficos y de negocio marcados en el Plan Estratégico.

El margen directo en términos absolutos ha alcanzado los 94 millones en los primeros seis meses del año, un 14,1% más, impulsado por el crecimiento de los volúmenes de venta, el mix de producto y, sobre todo, por la mejora de eficiencias internas.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 38,3 millones en el primer semestre, lo que, a su juicio, evidencia un "sólido" crecimiento del 55,6% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, representando un 15% sobre ventas, lo que no solo cumple, sino que supera la meta establecida en el plan.

La deuda financiera neta se sitúa en 0,6 veces el Ebitda de los últimos seis meses, frente a 0,5 veces a 31 de diciembre de 2024, lo que evidencia una posición de "balance fuerte" incluso tras las operaciones inorgánicas efectuadas en el semestre. En concreto, se situó, a junio de 2025, en 37,3 millones.

Respecto a la remuneración al accionista, durante el primer semestre de 2025, la retribución total a los accionistas con cargo a los resultados del ejercicio 2024 se ha situado en 0,166 euro por acción, equivalente a la distribución de un 50% del resultado neto del grupo del ejercicio 2024. Además, el beneficio por acción ascendió a cierre de año a 0,35 euros, lo que supone un aumento del 168% frente al primer semestre de 2024.

VENTAS POR GEOGRAFÍAS

Arteche ha subrayado que, en este primer semestre de 2025, todas las geografías han contribuido positivamente al incremento de las ventas, destacando particularmente el crecimiento de la región Europa, Oriente Medio y África (EMEA) con un 25,6%.

Por negocios, en Medida y monitorización, se ha registrado un incremento del 20% en las ventas distrituidcas por todo su portafolio y áreas geográficas.

La empresa ha señalado que en este negocio ha realizado importantes esfuerzos en materia de innovación y, en concreto, destaca el lanzamiento de los nuevos transformadores ópticos ECO-5 600kV DC/550 kV AC con aislamiento sostenible en aire; así como el proyecto electrificación rural en Ouadior (Senegal) y el lanzamiento de su primer sensor de tensión de 72,5 kV.

Dentro del negocio de Automatización de redes de transmisión y distribución, la contratación se ha elevado un 4,4% frente al mismo periodo del año anterior y ha desarrollado proyectos internacionales como la puesta en marcha de la subestación Guayubin en República Dominicana, una subestación digital de 345kV para la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED).

En el negocio de Fiabilidad de red, de acuerdo a las líneas marcadas en el Plan Estratégico, ha aumentado en un 44,3% su contratación en el primer semestre.

En este sentido, ha recordado que, en línea con este crecimiento y la estrategia de crecimiento inorgánico prevista, Arteche ha adquirido el 100% de RTR Energía, fabricante de condensadores y de soluciones de calidad de la energía con sede en Madrid.

Una operación que le va a permitir amplirar el volumen de esta líneade negocio, incorporar nuevas tecnologías al porfolio de productos y reforzar las capacidades de fabricación e integración de renovables, así como el alcance internacional del negocio de Fiabilidad de red.

También ha citado el anuncio, junto con Mondragon, de crear Amets Power Electronics, en colaboración con el centro tecnológico Ikerlan; una joint-venture centrada en el desarrollo de soluciones innovadoras en electrónica de potencia.

Arteche ha indicado que estas operaciones han supuesto un paso más en el negocio de fiabilidad de red iniciado con la entrada en la compañía finlandesa Teraloop en 2024, en la que la empresa vasca cuenta ya con una participación del 10% y exclusividad comercial.

Además, como "oportunidad de crecimiento y herramienta" para impulsar los proyectos de almacenamiento de energía que requieren el uso de volantes de inercia, comercializados por Arteche y fabricados por la empresa Teraloop, en la que participa, se ha aprobado la primera convocatoria de ayudas de financiación con fondos Feder a las que se puede acceder hasta el 2027.

Arteche ha subrayado que mantiene el compromiso de desarrollar su actividad acorde a los criterios ESG (Environment, Social and corporate Governance). En cumplimiento de este compromiso, en el ámbito del medio ambiente, la compañía ha destacado que ha mejorado la medición de su huella de carbono (emisiones de Alcance 1 y 2), sobre la que ya está trabajando para avanzar en sus objetivos de descarbonización.

La empresa ha logrado reducir su huella de carbono un 35% respecto al dato de 2022, el año de referencia. De cara al 2030, el objetivo del grupo es reducirla en un 50% respecto a ese mismo año.

Asimismo, el consumo de energía generada a partir de fuentes renovables supone ya el 67% del total, con un incremento significativo frente al 59% que suponía a finales de 2024. Este dato, según ha apuntado, se sitúa en línea con el objetivo de alcanzar un consumo energético 100% renovable para 2030.

Por su parte, el porcentaje de reciclaje y reutilización de residuos ha alcanzado el 76% sobre el total de residuos generados frente al 67% de finales de 2024.

Otros aspectos destacados por Arteche es el aumento progresivo del porcentaje de mujeres en puestos de dirección y responsabilidad en todo el grupo, lo que supone el 31% al cierre del primer semestre de 2025 derivado de un 45% de promociones internas de talento femenino. También ha subrayado que continúa trabajando en el refuerzo del nivel de eficacia de su control interno según el Sistema de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF) y la adaptación y mejora del gobierno corporativo.