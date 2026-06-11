Asaja alerta de que la cosecha de cereal no aliviará la crisis de rentabilidad del sector

Archivo - Recogida de trigo - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Asaja ha alertado de que la cosecha nacional de cereales de invierno será insuficiente para aliviar la crisis de rentabilidad del sector, tras estimar una producción de en torno a 15,1 millones de toneladas en 2026, lo que confirma una campaña media-baja, por debajo de 2024 y alejada de los más de 22 millones de toneladas alcanzados en 2025.

En concreto, la organización agraria ha elaborado esta previsión a partir de los datos recabados por sus organizaciones provinciales, en un contexto en el que la recolección comienza a avanzar en distintas zonas del país. Aunque no se trata de una "campaña catastrófica" a nivel nacional, Asaja ha advertido de que la producción queda lejos del potencial cerealista de España y refleja una campaña "muy desigual" por territorios.

De esta forma, la estimación está condicionada por dos fenómenos climáticos opuestos. En el Centro y Norte peninsular, la sequía y las temperaturas extremas registradas en la última quincena de mayo han reducido de forma significativa las expectativas de cosecha, especialmente en zonas donde el grano se encontraba en fase de llenado.

En el Sur, por el contrario, las inundaciones provocadas por las borrascas atlánticas de finales de enero y febrero dejaron miles de hectáreas anegadas, con especial incidencia en el valle del Guadalquivir.

Castilla y León, principal región cerealista, registrará uno de los mayores descensos, con una producción estimada de 4,7 millones de toneladas, un 35% por debajo de la media de los últimos cinco años y un 43,6% menos que en 2025.

En Andalucía, la organización calcula una cosecha de 1,23 millones de toneladas, un 24% inferior a la del año pasado, debido al exceso de agua que afectó especialmente a provincias como Sevilla, Cádiz y Córdoba.

Asimismo, se prevén descensos acusados en Illes Balears, con 53.410 toneladas (-61,3%); en la Comunidad de Madrid, con 153.000 toneladas (-49%); y en La Rioja, con una producción estimada de 170.000 toneladas.

A la incidencia climática se suma la reducción de superficie sembrada. En Castilla y León, esta ha pasado de 1.883.000 hectáreas en 2025 a 1.650.000 en 2026, lo que supone un descenso del 13% interanual y del 20% respecto a niveles históricos.

La organización ha subrayado que el sector cerealista encadena cuatro campañas con graves problemas de rentabilidad, debido a los elevados costes de producción y a unos precios del grano que no compensan el esfuerzo económico de los agricultores.

Por ello, ha reclamado medidas que permitan mantener la capacidad productiva y mejorar la rentabilidad de las explotaciones, y ha solicitado la aplicación de un módulo cero en el IRPF para el cereal como respuesta fiscal excepcional ante una campaña marcada por la caída de rendimientos, la pérdida de superficie sembrada, los daños climáticos y la falta de rentabilidad.