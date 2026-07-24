Asaja insta a Agricultura a ampliar el plazo de aceptación de las ayudas a los fertilizantes

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MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja) ha remitido una carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la que solicita una ampliación del plazo de aceptación de la ayuda extraordinaria destinada a compensar el incremento del coste de los fertilizantes, regulada en el Real Decreto-ley 7/2026, con el fin de que todos los beneficiarios puedan tramitarla en las mejores condiciones.

En concreto, la organización agraria ha trasladado a Agricultura que en los últimos días la sede electrónica del FEGA ha registrado incidencias y bloqueos técnicos que están dificultando a numerosos agricultores completar el trámite dentro del plazo previsto, según informa en un comunicado.

De esta forma, considera que una ampliación del plazo permitiría garantizar que ningún profesional del campo quede fuera de una ayuda que es "tan importante" por dificultades ajenas a su voluntad.

A las incidencias técnicas se suma la necesidad de aclarar algunas cuestiones que están generando dudas entre los solicitantes, como la situación en la que se encuentran los jóvenes agricultores de reciente incorporación que no han quedado incluidos inicialmente en los listados, la tributación fiscal de los importes recibidos, el tratamiento en los casos de cambios de titularidad, defunciones o modificaciones en las explotaciones o el calendario previsto para la publicación de nuevos listados y los plazos de recursos, entre otras dudas.

Así, la organización agraria ha trasladado esta situación al Departamento que lidera Luis Planas en un "momento delicado" para el sector marcado por la caída de producciones, los elevados costes y la presión sobre la rentabilidad.

De esta forma, Asaja confía en que el Ministerio amplíe el plazo con celeridad y publique cuanto antes las aclaraciones pendientes, para garantizar que todos los agricultores puedan beneficiarse de una ayuda a la que tienen derecho.