Archivo - El presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato. (archivo) - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha pedido al nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre que "prohíba vender un producto agrícola por debajo de lo que cuesta producirlo" porque eso significaría "rentabilidad". Además ha solicitado eliminar burocracia y una PAC con presupuesto.

Pedro Barato ha hecho estas declaraciones en Logroño hasta donde ha acudido a la asamblea general de ARAG-Asaja La Rioja en la que se ha informado sobre los resultados de la elección de Juan Luis Martínez Lacanal como nuevo presidente de la organización profesional agraria en sustitución de Eduardo Pérez Hoces tras ocho años en el cargo.

En su intervención ante los medios de comunicación, Barato ha incidido en que "sin rentabilidad no hay sostenibilidad ni relevo generacional". Para ello, afirma, "necesitamos una PAC con presupuesto". En este sentido ha asegurado que este sábado es "clave" porque "la presidencia irlandesa va a presentar un nuevo borrador de presupuesto plurianual".

También ha pedido al nuevo Gobierno que "quite" todo lo que "estorba" a un agricultor "normal". Es decir, "la burocracia" o geopolíticas "que pagamos los agricultores europeos y españoles".

Con respecto al relevo generacional, Barato considera que "los jóvenes irán al campo si pueden vivir dignamente y con rentabilidad".

"SEGUIR TRABAJANDO"

A nivel regional Barato ha destacado que "Rioja debe seguir trabajando en un mercado que está complicado como es el mundo del vino". En este sentido, ha reflexionado, "yo no entiendo una Rioja sin viñas. Ha sido nuestro grupo insignia siempre en calidad, en trazabilidad y, por lo tanto, es muy importante".

Finalmente, el presidente nacional ha dejado claro que "los mejores misiles son las hortalizas, los tomates, la alimentación... pero la realidad es que los están abandonando para poner presupuesto a los otros".