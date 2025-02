Asaja ve las ambiciones y propuestas de Bruselas "insuficientes" sin una PAC "sólida"

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Asaja considera que las ambiciones y propuestas presentadas este miércoles por la Comisión Europa (CE) serán "insuficientes" sin una Política Agrícola Común (PAC) "sólida", según informa en un comunicado.

En concreto, la organización agraria cree que este documento representa un "reinicio pragmático basado en análisis detallados y observaciones fundamentadas, y propone un ambicioso catálogo de futuras líneas de trabajo". No obstante, lamenta que no aborda el tema crucial del presupuesto futuro de la PAC ni los recursos necesarios para financiar este paquete de medidas.

Asaja ha felicitado al comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, por el cambio de narrativa y enfoque, logrado gracias a las manifestaciones del sector agrario el pasado año.

La organización ha destacado que el comisario les reconoce como empresarios, "asumiendo el papel clave de los agricultores como innovadores y generadores de empleo", al tiempo que se destaca el papel que desempeñan los agricultores al abordar los desafíos climáticos, proteger el medio ambiente, apoyar la bioeconomía y contribuir a la sociedad.

Asaja ha celebrado que la futura PAC mantendrá las ayudas directas, destinándolas en mayor medida a los agricultores que contribuyan activamente a la seguridad alimentaria, la viabilidad económica de las explotaciones y la conservación del medio ambiente. Además, el apoyo se centrará en quienes más lo necesiten, entendido como agricultores ubicados en zonas con dificultades naturales, jóvenes, nuevos agricultores y explotaciones mixtas.

Sin embargo, la organización agraria lamenta que el documento omite una parte crucial del debate actual sobre la financiación de la PAC en el próximo Marco Financiero Plurianual. "La semana pasada advertimos sobre los riesgos de fusionar fondos y establecer planes nacionales presupuestarios únicos. No obstante, la visión presentada hoy no menciona el presupuesto de la PAC y las referencias al segundo pilar y su financiación no aparecen en la versión final de la comunicación", ha señalado.

"Es fundamental entender que las ambiciones y propuestas serán insuficientes sin una PAC sólida. Esta debe apoyar a los agricultores activos, independientemente de su tamaño, y contar con un mayor presupuesto en el marco financiero posterior a 2027, incluyendo correcciones automáticas por inflación y las crecientes responsabilidades que recaen sobre la agricultura. Sin estas medidas, las comunidades agrícolas de Europa enfrentan desafíos significativos y la visión del futuro del sector corre el riesgo de convertirse en una promesa infundada", ha subrayado.

Finalmente, la organización agraria cree que la implementación de las cláusulas espejo debe considerarse también como una obligación por parte de la Comisión Europea para reducir la sobre regulación, especialmente cuando nuestra normativa no es aplicable a terceros países.