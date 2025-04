Asemesa teme la eliminación de exportaciones de aceituna negra a Estados Unidos por la subida del arancel al 51%

SEVILLA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Asociación de Exportadores de Aceitunas de Mesa (Asemesa), Antonio de Mora, ha señalado, ante el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 20% a todos los productos de la Unión Europea, que "va a generar una guerra comercial, inflación en Estados Unidos, descenso del consumo general y, por supuesto, descenso de las exportaciones de España".

Así, ha indicado que "sumado a un arancel de 2018 en la aceituna negra, va a suponer la eliminación total de las exportaciones, y va a afectar gravemente a la aceituna verde".

Antonio de Mora ha subrayado en declaraciones a Europa Press que "los aranceles de la aceituna negra pasan de un 31% a un 51%, con el 20% que se le suma ahora", en el caso de la aceituna verde "se suma este nuevo 20%". Una situación cuyo problema se agrava --según el secretario general-- porque "los principales competidores se encuentran fuera de la Unión Europea y el arancel que se les aplica a Egipto, Turquía o Marruecos es la mitad que el de aquí, así es imposible competir en materia de precios".

En este sentido, Antonio de Mora ha destacado que "desde 2018 se hacen esfuerzos comerciales para integrar la aceituna en otros mercados, pero es una labor de largo recorrido", se encuentran estudiando introducir la aceituna en el sudeste asiático, "pero es difícil introducir un producto que no se conoce". Así, ha puntualizado que "no se abren mercados a corto plazo y no es una solución para el sector actualmente".