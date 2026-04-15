ASML eleva su previsión de ventas por el impulso de la IA: "La demanda de chips supera la oferta"

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MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

ASML obtuvo un beneficio neto de 2.757 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que implica una caída del 2,9% respecto del resultado anotado por la multinacional en el mismo periodo del año anterior, aunque el fabricante neerlandés de máquinas de litografía para la manufactura de microchips ha revisado al alza sus previsión de crecimiento de las ventas por la demanda relacionada con la IA.

Entre enero y marzo, las ventas de ASML alcanzaron los 8.767 millones de euros, un 9,8% menos que en el primer trimestre de 2025, cuando anteriormente había anticipado una facturación de entre 8.200 y 8.900 millones. De su lado, el margen bruto aumentó al 53% desde el 52,2%, en la parte alta de sus proyecciones.

"Las perspectivas de crecimiento de la industria de semiconductores se consolidan, impulsadas por las continuas inversiones en infraestructura relacionada con la IA", ha destacado el consejero delegado de ASML, Christophe Fouquet.

"La demanda de chips supera la oferta", ha añadido para expresar su confianza en que 2026 "será otro año de crecimiento para todas las líneas de negocio".

En este sentido, ASML ahora prevé que las ventas netas del segundo trimestre se sitúen entre 8.400 y 9.000 millones de euros, con un margen bruto de entre el 51% y el 52%, mientras que los costes de I+D rondarán los 1.200 millones de euros.

Teniendo en cuenta la dinámica de la demanda, la compañía ha revisado al alza sus previsiones para el conjunto del ejercicio y ahora espera que las ventas netas de 2026 oscilen entre 36.000 y 40.000 millones de euros, frente al rango anterior de entre 34.000 y 39.000 millones. Asimismo, sigue confiando en que el margen bruto sea de entre el 51% y el 53%.