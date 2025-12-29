Aspen Pharmacare, la mayor farmacéutica de África, venderá sus activos asiáticos a BHG por 1.348 millones

Archivo - Mujer se dispone a tomar una pastilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Aspen Pharmacare Holdings, principal fabricante de medicamentos de África, ha anunciado este lunes que venderá sus activos en la región Asia-Pacífico excepto los ubicados en China al fondo australiano BGH Capital por 26.477 millones de rand sudafricanos (1.348 millones de euros).

Según se desprende del documento de la venta, se traspasará la totalidad de las operaciones de Aspen en Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, Malasia, Taiwán y Filipinas. Esto abarca también las patentes y demás activos de propiedad intelectual.

Aspen ha indicado que la división asiática facturó 7.792 millones de rands (386,7 millones de euros) en el año anterior al 30 de junio, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) normalizado ascendió a 2.445 millones de rands (124,5 millones de euros).

La farmacéutica sudafricana ha explicado que la oferta de BGH no fue solicitada por su parte, pero, tras evaluarla, la junta directiva instó a BGH a presentar una hoja de ruta vinculante. Aspen destinará los ingresos a reducir su deuda cuando se cierre la transacción en el segundo trimestre de 2026.