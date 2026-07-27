ATA solicita ayudas inmediatas para los autónomos afectados por los incendios. - ATA

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) ha solicitado a "todas las administraciones" ayudas inmediatas para los autónomos y empresas afectadas por los incendios de este verano, según ha informado la asociación este lunes en un comunicado.

Entre estas ayudas se encuentran una prestación extraordinaria de cese de actividad para los autónomos de las zonas afectadas, un aplazamiento de cotización e impuestos y una reducción de módulos al campo y ganadería.

Asimismo, también se han incluido ayudas directas a autónomos afectados y ayudas para volver a poner en marcha actividades que han sido "siniestro total", junto con línes de financiación específicas.

También, ATA ha puesto a disposición de los autónomos afectados por los incendios un servicio de asistencia que cuenta con un formulario de consultas y con un teléfono gratuito de asesoramiento (900 101 816) para que puedan llamar a la federación y resolver cualquier duda.

Finalmente, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha mostrado su solidaridad y cariño a todas las personas afectadas por los incendios que en la actualidad están activos y ha alertado de las previsiones, para que estas no se repitan.