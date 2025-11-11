Atento nombra a Alexandre Mafra como nuevo director financiero

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Atento, empresa dedicada a la gestión de clientes y la externalización de procesos de transformación de negocio, ha nombrado a Alexandre Mafra como nuevo director financiero, cargo en el que sustituirá a Álvaro Badiola.

"Tras consolidar una estructura financiera más robusta y flexible, Alexandre Mafra será clave para la ejecución de nuestra hoja de ruta centrada en la innovación, la eficiencia y el crecimiento sostenible", ha valorado el consejero delegado de Atento, Dimitrius Oliveira.

Mafra es ingeniero eléctrico, tiene más de treinta años de experiencia y ha desarrollado distintos cargos directivos en empresas como Ambev, Tovs y Patria Investiments, entre otras.

"Estoy emocionado de unirme a Atento en este momento de transformación", ha señalado Mafra, que considera que "la compañía ha consolidado una estructura financiera robusta y flexible que muestra su gran capacidad de adaptarse a las necesidades del mercado".

La empresa ha agradecido a Álvaro Badiola por su "invaluable contribución" y su "liderazgo" durante su tiempo en la compañía.