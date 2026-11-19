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MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Atresmedia ha aprobado la distribución de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2026 de 0,83 euros brutos por acción, según ha indicado en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

En concreto, este pago ha sido aprobado por su junta general extraordinaria de accionistas, celebrada este miércoles, y supone un desembolso de casi 187 millones de euros.

El pago se hará efectivo el próximo día 16 de diciembre y corresponderá a la totalidad de las acciones representativas del capital social, excluidas las acciones propias.

De este modo, se excluyen 554.376 acciones propias del total de 225.732.800 acciones que componen la compañía, por lo que el total de dividendo repartido asciende a 186,89 millones de euros.

El pago se realizará a través de Iberclear y sus entidades participantes, con Banco Santander actuando como entidad pagadora.

Las fechas clave del dividendo, de acuerdo con los periodos de liquidación de operaciones, son el 11 de diciembre, último día de negociación con derecho al dividendo; el 14 de diciembre, 'ex date', y el 15 de diciembre, 'record date'.