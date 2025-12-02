Aumentan a 9 los casos de peste porcina africana en jabalíes en Cataluña

Un vehículo de la UME donde se han detectado focos de peste porcina en Barcelona - LORENA SOPENA-EUROPA PRESS

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado el positivo del virus de peste porcina africana (PPA) en otros 7 jabalíes muertos en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), que se suman a los 2 primeros positivos de la pasada semana, informa el Ministerio de Agricultura este martes en un comunicado.

Con estos nuevos positivos se confirma la presencia de la enfermedad en un total de 9 animales salvajes, todos en la misma zona, y cuyos positivos se han notificado a la Comisión Europea y a la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMSA).

Los servicios veterinarios oficiales de Catalunya, en colaboración con el Ministerio, han delimitado una zona de control y vigilancia en radio de 20 kilómetros en torno a los casos detectados.