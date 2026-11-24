Protestas convocadas por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N. - PLATAFORMA POR LA DIGNIDAD DE LOS AUTÓNOMOS 30N

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N cree "necesario" valorar el alcance real de las nuevas medidas fiscales y administrativas dirigidas al colectivo, al tiempo que ha pedido "distinguir entre la simplificación de las obligaciones administrativas y las reformas estructurales".

Según ha expresado en un comunicado, la organización ha calificado de "positiva" cualquier paso que contribuya a reducir la carga burocrática y fiscal de los autónomos. Sin embargo, han advertido de que estas medidas no sustituyen las "reformas de fondo".

En particular, han destacado que la posibilidad de presentar una única declaración anual del IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros no debe confundirse con la implantación del régimen de IVA franquiciado.

"Reducir trámites es positivo, pero presentar el IVA una vez al año no es lo mismo que implantar el IVA franquiciado. Son medidas diferentes y nuestra reivindicación sigue pendiente", ha avisado la presidenta de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N, Carmen Corredor.

Desde la organización han insistido en que el régimen franquiciado debe desplegarse en España conforme a lo previsto en la normativa europea para las pequeñas empresas y profesionales "que cumplan los requisitos establecidos".

Asimismo, se ha recordado que las dificultades del colectivo no se limitan a cuestiones impositivas, dado que quedan pendientes la adecuación de las cotizaciones a los ingresos reales, la protección social, las bajas por enfermedad, la conciliación familiar y la reducción efectiva de la burocracia.

"Reconoceremos cualquier mejora real para los autónomos, venga de quien venga, pero seguiremos trabajando para que nuestras reivindicaciones se traduzcan en soluciones concretas, no solo en anuncios", ha resumido Corredor.