Avatel reduce a 290 los despidos del ERE y acuerda con los sindicatos mejoras para el próximo convenio

Avatel ha alcanzado este jueves un acuerdo con los sindicatos en la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la operadora, que finalmente contempla un total de 290 salidas, 12 menos que las 302 planteadas en un principio, según ha informado este jueves el sindicato Fetico en un comunicado, recogido por Europa Press.

El ERE en la compañía afecta a 144 centros de trabajo de Avatel en los que trabajan 1.195 personas, por lo que las 290 salidas propuestas suponen un 24,26% de la plantilla actual.

En este contexto, la organización sindical Fetico ha expresado su satisfacción con el acuerdo alcanzado al considerar que supone un avance significativo tras el proceso de negociación y que, además, incluye compromisos de mejoras "relevantes" para el próximo convenio colectivo de la compañía, orientadas a reforzar las condiciones laborales y la estabilidad del empleo.

El acuerdo, firmado este jueves, es el resultado, tal y como ha detallado Fetico, de un "intenso" trabajo desarrollado por todas las partes y que se cierra con una reducción en el número de despidos planteados por la compañía, que inicialmente eran 302 y baja, hasta los 290, estableciéndose un programa de bajas voluntarias que podría alcanzar, como máximo, el número inicial establecido por Avatel (302).

"En un contexto complejo, desde Fetico hemos trabajado no solo por reducir el número de trabajadores afectados, sino blindar y proteger a los colectivos más vulnerables y, sobre todo, consolidar mejoras estructurales en el próximo convenio colectivo", ha resaltado el secretario general de Fetico, Antonio Pérez,.

El sindicato ha destacado que esta negociación no es la esperada, y que las condiciones son una solución para salvar la empresa. En concreto, ha apuntado que "la falta de unidad de los sindicatos, y al no ser mayoría Fetico, ha conducido a un acuerdo que no les gusta, pero que la mayoría sindical formada por UGT ha decidido que era el momento de firmar. Para Fetico, hubiese sido mejor prorrogar la negociación unos días más".

PLAN EXTERNO DE RECOLOCACIÓN

Las condiciones económicas pactadas mejoran la propuesta inicial de la empresa. En el caso de las salidas no voluntarias, se fija una indemnización de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades, mientras que las bajas voluntarias se compensarán con 25 días por año y un límite de hasta 15 mensualidades.

El ERE no afectará a los colectivos especialmente vulnerables, quedando exentas las víctimas de violencia de género, una persona por unidad familiar --matrimonio o pareja de hecho constituida antes del 1 de enero de 2026--, trabajadores con hijos con una discapacidad igual o superior al 65% reconocida antes de esa fecha, y las personas encargadas del cuidado de menores con enfermedad oncológica.

Asimismo, se ha acordado un plan externo de recolocación de seis meses de duración, sin coste para las personas afectadas.

MEJORAS EN EL CONVENIO COLECTIVO

Uno de los principales logros durante el proceso ha sido desligar este ERE del convenio colectivo, y tras una "intensa" negociación, Fetico ha avanzado que se ha conseguido mejorar las condiciones del conjunto de la plantilla.

El nuevo acuerdo laboral incluye, entre sus principales medidas, la regulación del teletrabajo con un derecho de 16 días trimestrales de trabajo remoto, así como una mejora en la conciliación con la incorporación de un día adicional de asuntos propios, fraccionable según las necesidades de cada persona trabajadora.

En materia salarial, se fija un incremento del 0,5% para los sueldos inferiores a 20.800 euros anuales y se establece que las mejoras voluntarias dejen de ser absorbibles, consolidando así los derechos adquiridos.

Asimismo, se define un nuevo sistema retributivo con un bonus del 5% más un 1% adicional por objetivos para quienes no cuenten con otros incentivos, y el plan complementario de incentivos (PCI) pasa a integrarse en dicho bonus manteniendo el mínimo garantizado.

En cuanto a la antigüedad, se reconoce un aumento del 2,5% en los próximos trienios. También se mantiene el sistema de guardias con dos horas más de actividad, compensando el 50% del tiempo en descanso y el otro 50% de forma económica en caso de trabajo festivo, nocturno o de guardia. Los excesos de jornada se compensarán al 100% y se mejora el complemento durante las situaciones de incapacidad temporal.

ERE EN JUNIO DE 2024

En junio de 2024, Avatel Telecom alcanzó un acuerdo con los sindicatos para ejecutar un ERE para un máximo de 674 empleados, si bien al final solo se efectuaron 374 salidas.

No obstante, la propuesta inicial de la empresa, que en aquel momento contaba con 1.886 efectivos en toda España, planteaba 849 despidos.

El pacto se cerró con unas condiciones compensatorias de 33 días por año trabajado --35 para quienes se acogiesen de forma voluntaria-- con un máximo de 24 mensualidades.