El precio del petróleo sube más de un 4%, hasta superar los 97 dólares, tras los ataques de Irán a Israel

Archivo - Trabajadores de los servicios de emergencia de Israel tras el impacto de un proyectil iraní - FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL - Archivo

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, subía más de un 4% antes de la apertura de las Bolsas europeas, hasta situarse por encima de los 97 dólares, tras los ataques de Irán a Israel de las últimas horas y el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos y el país centroasiático para poner fin a la guerra y al cierre del estrecho de Ormuz, por donde circula una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

Por su parte, el barril de West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía también más de un 4%, hasta los 94,4 dólares.

Al cierre de las Bolsas en Europa del pasado viernes, el Brent rondaba los 93 dólares, mientras que el WTI cotizaba cerca de los 91 dólares.

La subida del precio del petróleo en estas primeras horas de este lunes se produce después de que este domingo Irán haya lanzado varias oleadas de proyectiles contra el norte de Israel provocando la activación de las alarmas antiaéreas en casi 300 puntos de la geografía israelí. Todo ello, en represalia por el bombardeo israelí de este domingo sobre barrios del sur de Beirut, capital de Líbano. Las defensas israelíes lograron derribar todos los proyectiles.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hace unas horas que llamaría al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para pedirle que no devuelva el ataque lanzado desde Irán contra territorio israelí para facilitar así una salida negociada al conflicto.

Asimismo, Trump ha emplazado a Irán a detener los ataques con misiles contra territorio israelí y a regresar a la mesa de negociación para cerrar un acuerdo. "Lo que le sugeriría a Irán es: habéis lanzado vuestros misiles. Basta. Volved a la mesa y llegad a un acuerdo", ha apuntado esta madrugada el mandatario estadounidense.

Pese a las palabras de Trump, las Fuerzas de Defensa de Israel han informado esta misma madrugada del lanzamiento de ataques aéreos contra objetivos militares en el oeste y centro de Irán. Así, se han registrado varias explosiones en Teherán, así como en las ciudades de Isfahán y Tabriz, en el centro y noroeste del país, respectivamente.

LA OPEP+ AUMENTARÁ SU PRODUCCIÓN EN OTROS 188.000 BARRILES DIARIOS

En este contexto, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en su formato ampliado OPEP+, ha anunciado que incrementará en otros 188.000 barriles diarios de crudo su oferta para julio, según un acuerdo alcanzado en su segunda reunión tras la sorprendente decisión anunciada en mayo por Emiratos Árabes Unidos de retirarse del grupo en plena guerra de Irán.

Al término de su reunión virtual de este domingo, los siete países de la OPEP+ que previamente anunciaron ajustes voluntarios adicionales en abril y noviembre de 2023 (Argelia, Irak, Kuwait, Arabia Saudí, Kazajistán, Omán y Rusia), así como el mes pasado, han decidido poner en marcha un "ajuste de producción" a partir del mes que viene, según un comunicado de la organización publicado hoy domingo.

Todos estos países se han comprometido a "seguir supervisando y evaluando de cerca las condiciones del mercado" y han reafirmado la importancia de "adoptar un enfoque prudente y mantener plena flexibilidad para aumentar, pausar o revertir la eliminación gradual de los ajustes voluntarios de producción", incluidos los acordados hace tres años.

Asimismo, confirmaron su intención de compensar íntegramente cualquier exceso de producción desde enero de 2024. El período de compensación se extenderá hasta finales de diciembre de 2026.

FUERTES CAÍDAS EN LAS BOLSAS ASIÁTICAS

En este marco, los futuros de las Bolsas europeas apuntan este lunes a aperturas negativas, superiores al 1%. El Ibex 35 partirá hoy de los 18.344,9 puntos.

De momento, los efectos de estos nuevos ataques armados en Oriente Próximo están llevando a las Bolsas asiáticas a apuntarse fuertes descensos.

El índice Shenzhen chino cae un 3%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cede un 1,7%, el Nikkei japonés se deja más de un 4% y el Kospi surcoreano se desploma más de un 8%.