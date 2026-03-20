La bajada del IVA al 10% supondrá un descenso medio de 17 céntimos del precio del gasóleo, según Facua

Sin topes a los márgenes, el IVA al 10% representará una bajada media de 17 cts en el gasóleo, según Facua. - EUROPA PRESS

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Facua-Consumidores en Acción ha indicado este viernes que la rebaja del IVA al 10% en los carburantes supondrá una bajada media de 17 céntimos en el gasóleo si no se ponen "topes a los márgenes", según ha informado este viernes la asociación en un comunicado.

Facua ha mostrado una "moderada satisfacción" ante la aprobación en el Consejo de Ministros de un decreto por el que se fijarán topes a los márgenes de beneficios para frenar la especulación en torno a la guerra.

Sin embargo, la asociación ha recordado que si las medidas que finalmente valida la mayoría en el Congreso "se limitan a rebajas fiscales", se permitirá a las empresas "que continúen inflando sus márgenes de beneficio".

En este sentido, una encuesta realizada por Facua en los últimos días ha puesto de manifiesto que casi siete de cada diez consumidores consideran que la fórmula más eficaz para frenar las subidas abusivas es la fijación de precios máximos y solo el 12% cree que las rebajas fiscales son la mejor opción.

Así, si se aplica la bajada del IVA de los combustibles del 21 al 10% al precio medio del gasóleo de este jueves 19 de marzo, los 1,921 euros que pagaron los consumidores experimentarían una rebaja de 17,4 céntimos, situándose en 1,747 euros por litro, algo que Facua considera insuficiente.

Si la única medida que valida el Congreso es la relativa al IVA y no se aplica el tope a los márgenes, la bajada de precios estará "muy por debajo" de la subida media que han aplicado las gasolineras de la Península en el gasóleo entre el 2 y el 19 de marzo (45 céntimos).

En cuanto a la gasolina, el impuesto especial de hidrocarburos supone 47,269 céntimos por litro. En este caso, si solo se aplica la bajada del IVA, ese precio medio de 1,790 euros por litro de gasolina bajaría 16,3 céntimos y se situaría en 1,627 euros por litro. Según las cifras de Facua, el precio de este último entre el 2 y el 19 de marzo ha subido una media de 28,7 céntimos.

En cuanto a las facturas de la luz y el gas, el Consejo de Ministros ha optado por reducir de nuevo el IVA del 21 al 10% y una rebaja del impuesto especial sobre la electricidad al 0,5%.

Facua-Consumidores en Acción ha lamentado que las medidas en materia energética no incluyan nuevamente la fijación del tope al gas, producto que provoca el encarecimiento del precio de todos los sistemas de generación eléctrica que pujan en la subasta diaria, ni tampoco el establecimiento de precios máximos en el sector.