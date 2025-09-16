Baleares asegura que crece dos veces más en valor que en cantidad de turistas

Archivo - El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, durante una sesión de control al Govern. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha apuntado que Baleares crece el doble en valor que en cantidad de turistas, algo que ha calificado de histórico.

Así ha respondido a una pregunta del diputado del PSIB Llorenç Pou al plantear sus dudas sobre dónde ha ido a parar el aumento del gasto turístico, mientras que hay sectores en las islas que se quejan de la disminución de ingresos.

El representante del Govern ha alegado que este aumento del gasto se ha destinado a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la hostelería, la "mejora y transformación" del modelo turístico, la amortización de las inversiones que se han hecho en hoteles de cuatro y cinco estrellas --que se han duplicado-- o la amortización de inversiones que "han hecho de Baleares un ejemplo de diversificación y mejora de la oferta turística".

Pou le ha reprochado que, pese a este aumento incremento en valor, los ciudadanos de Baleares "han modificado sus pautas de comportamiento por la masificación turística".

Al mismo tiempo, ha señalado que esta temporada han subido la llegada de turistas en 52.000 más, mientras el Govern califica de "inasumible" la cifra de 49 menores migrantes no acompañados que debe a acoger en base al reparto determinado por el Gobierno central.

Bauzà ha argumentado que en el PSIB están "desubicados" al estar "encabezonados" en "criminalizar" el turismo que es la "oportunidad que tienen Baleares y la que tendrán", por lo que ha subrayado que los socialistas están situados en "el radicalismo más absoluto".