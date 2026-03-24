Baleares defenderá veto a nuevas plazas turísticas en plurifamiliares ante advertencia de la Comisión Europea

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha defendido la prohibición de otorgar nuevas licencias turísticas en viviendas plurifamiliares, ante la advertencia y oposición de la Comisión Europea a esta medida.

"Ni un paso atrás y veremos si se proponen sanciones", ha subrayado el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, este martes en los pasillos del Parlament tras ser preguntado por la cuestión.

A su entender, la prohibición de nuevas plazas turísticas en plurifamiliares es una medida correcta ya que, ha argumentado, responde a la falta de vivienda en el archipiélago y a la necesidad de evitar la convivencia de turistas y residentes en un mismo edificio.

El Govern presentó hace unos meses argumentos favorables a la prohibición de plazas, pero la Comisión Europea los ha desestimado. Así, el Ejecutivo autonómico reafirmará la medida, incluida en el decreto ley de contención turística.

Entre otras cuestiones, Bruselas considera que se tendría que establecer una zonificación. No obstante, según Bauzá, la prohibición de nuevas plazas está justificada en todo el archipiélago porque la problemática para acceder a una vivienda es general.

El conseller ha apuntado que de momento el Gobierno de España no se ha pronunciado sobre esta cuestión, aunque ha confiado en que, de hacerlo, apoye la posición de Baleares.