El banco suizo UBS eleva su participación en Indra por encima del 4,5%, valorada en 415 millones

Archivo - FILED - 10 December 2021, Frankfurt: FILE PHOTO - A view of the UBS Group AG logo on the bank's headquarters in down town Frankfurt. Photo: Sebastian Gollnow/dpa - Sebastian Gollnow/dpa - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El banco suizo UBS ha elevado su participación en Indra por encima del 4,5%, desde el 3% anterior, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por Europa Press.

La participación de UBS se sitúa ahora en el 4,576% y se compone de derechos de voto atribuidos a las acciones (0,598%) y derechos de voto a través de instrumentos financieros (3,978%).

Tras afianzar su posición, UBS ha pasado a obtener 8,1 millones de acciones, que, a su valor actual de mercado --51,44 euros por título al en torno a las 15.30 horas de este viernes--, suponen un valor total de 415 millones de euros.

La posición de UBS en Indra ha fluctuado entre el 3,171% registrado a comienzos del 2026 hasta el 4,576% actual. La cifra todavía se mantiene alejada de su máximo histórico en 2025, cuando el banco suizo ostentaba un 8,214% de la compañía.

Las acciones de Indra acumulan un ascenso del 5,97% desde el inicio del 2026, subiendo un 41,49% en un año.

El movimiento de UBS tiene lugar después de que el pasado martes la firma española celebrase su junta de accionistas, la primera de la era de la nueva cúpula directiva, encabezada por el consejero delegado Josep Maria Recasens y el presidente no ejecutivo Ángel Simón, quienes fueron ratificados por los accionistas.