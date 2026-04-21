BBVA destaca el crecimiento del protagonismo del gasto de los baleares ante el "estancamiento" del turismo

El economista jefe de BBVA Research para España y Portugal, Miguel Cardoso, en la presentación del informe 'Situación Baleares'. - EUROPA PRESS

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha resaltado el aumento del protagonismo del gasto de los residentes en la economía balear, frente a un sector turístico que en 2024 estaba "niveles máximos" y ahora se observan signos de "estancamiento" o incluso "desaceleración".

Estas son algunas de las conclusiones que ha expuesto el economista jefe de BBVA Research en España y Portugal, Miguel Cardoso, en la presentación del informe 'Situación Baleares'.

De este modo, el analista ha señalado que en Baleares se registra un "crecimiento sólido" para los próximos años, después de que en 2025 su PIB haya subido un 3,2% y se esperen aumentos del 2,5% en 2026 y del 2% en 2027.

Este avance la economía provocaría que en los próximos dos años se generen unos 23.000 puestos de trabajo, con una tasa de paro que rondará el 8%.

Cardoso ha advertido que el crecimiento económico dependerá de la evolución del conflicto en Irán y Oriente Próximo, dado que ha concretado que por cada subida del 10% en el precio del petróleo, la economía dejaría de crecer dos décimas menos y la inflación escalaría tres décimas más.

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