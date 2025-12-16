BDO crece un 4% en su último ejercicio fiscal y nombra a Trond-Morten Lindberg nuevo CEO global

Oficinas de BDO - BDO

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

BDO registró unos ingresos totales de 16.000 millones de dólares (15.000 millones de euros) en su ejercicio fiscal 2024-2025, finalizado el 30 de septiembre, lo que supone un incremento del 4% respecto al año anterior, según ha informado este martes la firma de servicios profesionales, que ha nombrado al noruego Trond-Morten Lindberg nuevo consejero delegado global a partir de 2026.

La firma alcanzó entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 un total de 94.900 empleados, un 3% más, distribuidos en 870 oficinas de 169 países, "consolidando su liderazgo y su capacidad para atraer y retener talento de primer nivel".

Respecto a las áreas de negocio, los servicios de auditoría y 'assurance' se mantienen como los principales pilares de la firma, con un crecimiento del 3% frente al ejercicio anterior.

Las demás líneas también han registrado avances, entre los que destacan los servicios fiscales, con un aumento del 7%, seguidos de 'advisory', con un 4%, y los servicios de 'outsourcing' (BSO), con un 2%.

Por regiones, EMEA (Europa, Oriente Próximo y África) destacó con un aumento del 7%, con Europa manteniendo un sólido crecimiento, especialmente en Francia, Alemania, Países Bajos y Suiza. América se mantuvo estable, con un avance significativo en Estados Unidos. En Asia-Pacífico, el crecimiento fue del 3%, con un desempeño calificado de "excepcional" en India, Australia y Singapur.

El presidente de BDO Auditores en España, Carlos Sotillos, ha celebrado los "sólidos" resultados globales de BDO, que reflejan la "fortaleza" de la firma, así como la capacidad de adaptarse a las nuevas demandas del mercado.

"Compartimos el orgullo de contribuir, junto con nuestros equipos en todo el mundo, a una trayectoria de crecimiento basada en la excelencia, la innovación, la independencia y la confianza de nuestros clientes", ha añadido Sotillos.

Por su parte, el actual consejero delegado global de BDO, Pat Kramer, ha indicado que en un entorno global "desafiante y en constante cambio", la compañía detecta "grandes oportunidades".

"Durante periodos de incertidumbre, las empresas buscan confianza y calidad, pilares fundamentales de nuestro enfoque multidisciplinar. El compromiso de BDO de mantener su independencia y priorizar la sostenibilidad permite seguir generando valor seguro y a largo plazo para nuestros clientes a través de una organización orientada al futuro", ha concluido Kramer.

TROND-MORTEN LINDBERG, NUEVO CEO GLOBAL A PARTIR DE NOVIEMBRE DE 2026

A principios de 2025, BDO anunció la decisión de seguir siendo independiente de capital externo y comunicó un reajuste estratégico enfocado en mayor integración global y consolidación de sus firmas, para responder a clientes internacionales en un contexto cada vez más complejo.

En línea con esta estrategia, BDO Reino Unido y BDO Irlanda anunciaron planes de fusión, reforzando su capacidad para atender al mercado medio y expandir servicios de consultoría transfronterizos.

Como parte de este proceso, Trond-Morten Lindberg ha sido nombrado como el nuevo CEO global, sucediendo a Pat Kramer a partir de noviembre de 2026.

INVERSIÓN GLOBAL EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Además, en 2025 BDO delineoó un programa de inversión global en transformación digital de 1.000 millones de dólares (850 millones de euros).

Entre las iniciativas destacan la incorporación de herramientas de IA de Microsoft como Azure AI y Copilot Agents, plataformas de análisis como Microsoft Fabric y Foundry IQ, y soluciones de ciberseguridad avanzada, consolidando la BDO Digital Audit Suite como referente de eficiencia y calidad para sus más de 40.000 profesionales de auditoría y aseguramiento.

Asimismo, la compañía ha reforzado sus capacidades tecnológicas en el ámbito fiscal para asistir a clientes globales ante la creciente complejidad regulatoria.