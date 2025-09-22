BDO refuerza su presencia en Andorra con la apertura de una nueva oficina

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización de servicios profesionales BDO ha anunciado la apertura de una oficina en Andorra con el objetivo de ofrecer un servicio más próximo y personalizado a sus clientes en el Principado, según ha informado este lunes en un comunicado.

La firma ha destacado que ya cuenta con una "sólida" base de clientes en Andorra, gestionados, hasta ahora desde la oficina de Barcelona.

Con esta apertura, BDO busca reforzar la cercanía con sus clientes actuales y potenciar su crecimiento en un mercado "en plena expansión".

La nueva oficina cuenta con un equipo con experiencia en asesoramiento internacional y conocimiento del entorno local bajo la dirección de Marc García, director de BDO Andorra.

Marc García cuenta con experiencia en el sector de servicios profesionales y ha desarrollado su carrera en firmas como PwC y BDO, al tiempo que en los últimos 10 años ha estado vinculado al mercado andorrano.

"Andorra ha sido siempre un país estratégico para BDO. Su desarrollo económico y la creciente demanda de servicios de asesoramiento hacen que este sea un paso natural para nosotros. La nueva oficina nos permitirá acompañar de forma más próxima a nuestros clientes actuales y crecer junto a ellos", ha señalado el socio de BDO España Enric Doménech.