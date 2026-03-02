El BEI concede un préstamo de 60 millones de euros a Prosegur para impulsar su I+D+i y estrategia digital

Firma del BEI y Prosegur - BEI

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Prosegur han firmado un préstamo por valor de 60 millones de euros para financiar las actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y la estrategia digital de la compañía, según ha indicado la institución en un comunicado este lunes.

Este préstamo apoyará las inversiones de la multinacional con sede en Madrid en innovación aplicada a soluciones de seguridad en los ámbitos físico, digital e híbridos.

Entre otras, el organismo presidido por Nadia Calviño financiará inversiones en tecnologías avanzadas de ciberseguridad, Inteligencia Artificial, centros de seguridad inteligentes (iSOC) y soluciones de software como servicio (SaaS), realizándose principalmente en las instalaciones dedicadas a I+D+i de la compañía en España.

APOYAR TECNOLOGÍA EUROPEA EN ÁMBITOS CRÍTICOS PARA LA SEGURIDAD

"Las inversiones contribuyen así a apoyar la tecnología europea en ámbitos que son críticos para la seguridad de la Unión Europea permitiendo desarrollar capacidades avanzadas de prevención, detección y reparación de amenazas físicas y cibernéticas", ha señalado el BEI, que ha añadido que además promoverán la difusión del conocimiento a través de la colaboración de Prosegur con el ecosistema de 'startups' europeas a través de su fondo de capital riesgo corporativo Prosegur Tech Ventures.

En este sentido, el jefe de la división de financiación corporativa del organismo para empresas de España y Portugal, Antonio Lorenzo, ha afirmado que "la financiación del BEI a Prosegur reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y de seguridad en Europa".

"Esta operación impulsa inversiones estratégicas en innovación digital y ciberseguridad, esenciales para el fortalecimiento tecnológico de la UE", ha apuntado. En palabras de la directora global de finanzas en Prosegur, Maite Rodríguez, en Prosegur creen que la "innovación y la transformación digital son pilares estratégicos para liderar el futuro de la seguridad global".

"El apoyo del BEI no sólo refuerza nuestra capacidad para invertir en I+D+i y tecnologías avanzadas, sino que también confirma la importancia de nuestra visión a la hora de anticipar riesgos, desarrollar soluciones tecnológicas de alto valor y ofrecer servicios que protejan a personas, empresas e infraestructuras en un mundo cada más interconectado y complejo", ha señalado.

Cabe recordar que dicho préstamo es parte de la iniciativa 'TechEU', el programa del Grupo BEI destinado a acelerar la innovación en la UE gracias a la movilización, de aquí a 2027, de 250.000 millones de euros en inversiones para empresas emergentes, empresas en expansión y empresas innovadoras de toda Europa.

El préstamo también es parte de las acciones que el Grupo BEI lleva a cabo dentro de su prioridad estratégica, y línea de acción transversal, para reforzar las capacidades de seguridad y defensa europeas incluida en su Hoja de Ruta Estratégica para el período 2024-2027.

Por último, el BEI ha indicado que esta es su segunda colaboración con Prosegur para apoyar la estrategia de innovación y digitalización de la multinacional de seguridad española, ya que ya se firmó una operación anterior en 2021.